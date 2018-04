MotoGP Crutchlow: «¿Dónde está toda la prensa?» Enfado del piloto británico sobre la ausencia de periodistas en la conferencia que dieron los ganadores del GP de Argentina: «Esto es una falta de respeto»

Pocas veces una victoria ha pasado más inadvertida. El choque entre Marc Márquez y Valentino Rossi eclipsó otros incidentes durante el Gran Premio de Argentina y, sobre todo, la victoria de Cal Crutchlow, su tercer triunfo en MotoGP de su carrera. Por eso, su enfado fue evidente y normal ante una sala de prensa vacía porque casi todos los periodistas estaban buscando más declaraciones tras las polémicas suscitadas en el asfalto.

«En primer lugar, ¿dónde está toda la prensa? Me parece una falta de respeto para el espectáculo que acabamos de dar. Están pendientes de conseguir más titulares y los titulares están aquí, con tres pilotos que están en el podio y nos hemos dejado la piel por nosotros mismos y nuestros equipos. El resto de la prensa que no está aquí, que no se moleste en venir al resto de mis conferencias el resto del año», espetó el británico, visiblemente contrariado.