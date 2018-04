Motociclismo - Gran Premio de Argentina - Moto2 Carrerón de Vierge, que queda segundo tras Pasini «Estoy cintento porque luchar hasta la última curva sabe a gloria», explica el piloto catalán

SERGI FONT

Hasta la última curva del circuito de Termas de Río Hondo no se decidió la carrera de Moto2. Mattia Pasini se llevó el triunfo y lidera la clasificación del Mundial, relevando a Bagnaia, que no tuvo un buen fin de semana debido al inestable tiempo argentino. Xavi Vierge, que este sábado consiguió la primera pole se su carrera, estuvo a punto de lograr el triunfo tras una carrera espectacular del catalán. La carrera se había declarado en seco y el agua acumulada iba menguando, aunque en el tramo final había residuos peligrosos.

Vierge protagonizo una buena salida y aguantó su posición. Oliveira, Baldasarri, Pasini y Álex Márquez, quien remontó tras partir octavo, le seguían. 'Balda' hizo una gran primera vuelta y se colocó al mando. Se montó un grupo de seis con Pasini, Baldasarri, Oliveira, Vierge, Álex Márquez y Sam Lowes. A falta de 21 vueltas, el de Cervera tuvo un toque con Oliveira y cedió tiempo. Mientras, Navarro tenía que abandonar tras sufrir el impacto por detrás de Brad Binder. Jorge tuvo que irse a boxes por un problema con su tubo de escape.

Joan Mir demostró su potencial. A falta de 15 vueltas parecía que sería cosa de tres: Se fueron Pasini, Oliveira y Baldasarri. Le sacaban un segundo a Márquez y Vierge, que iban juntos. Hubo alternancias en la cabeza de la carrera y Baldassarri perdió espacio. Vierge fue a por todas. No obstante, Pasini resistió los ataques del piloto catalán y acabó llevándose la victoria. El triunfo le significó al italiano encaramarse a la posición más alta de la clasificación del Mundial cuando solo se llevan dos carreras disputadas.

Vierge estaba satisfecho por su carrera. «He hecho una buena carrera con dos o tres fallos pero he ido mejorando en cada vuelta. Me he ido atrás al principio pero luego he recuperado la segunda posición que es muy buena para el campeonato», explicó el piloto catalán. Y añadió: «Ha faltado poco. Lo he intentado todo pero en la última vuelta pero he perdido algo en la contrarrecta. Lo he probado también en la penúltima curva ya sabía que Mattia iba más rápido que yo. Al principio he hecho un error con Balda y casi me caigo y he perdido un tiempo con ellos, pero era más un poquito más rápido aunque en el último sector perdía un pelín y era difícil pasarlos. Contento porque luchar con ellos hasta la ultima curva es la gloria».