Lo que Ángel Nieto no se atrevió a decirle al Rey Juan Carlos

Ángel Nieto no se definía como amigo del Rey, pero siempre aseguró que Don Juan Carlos le tenía cariño. El campeón del mundo de motociclismo contaba una anécdota que tuvo con el Rey emérito durante unas vacaciones en Formentera, que reveló por primera vez en una entrevista con Bertín Osborne.

«Estábamos en Formentera y yo tenía una moto de agua entonces con un motor bastante potente, vi el Fortuna (yate de la Casa Real), me acerqué y pregunté: 'Señor, ¿quiere probar la moto?' y él dijo que no, pero entonces el Rey, Felipe, que entonces era Príncipe y debía tener 14 o 15 años dijo: ¿La puedo probar yo?», relató.

Don Felipe se subió entonces a la moto acuática, con la mala suerte de que se quedó parada una milla y media más allá de donde estaba fondeado el barco, así que fueron a por él en la zodiac del yate.

«Señor, me hace falta herramienta», le dijo Ángel Nieto al Rey Juan Carlos mientras trataba de reparar la máquina. El Rey le trajo una caja de herramientas. «Yo iba a coger un alicate, y el Rey me daba el alicate; iba a coger un destonillador y me lo daba», relató Nieto. «Me corté, pero hubo un momento que estuve a punto de decirle. '¡Chaval, la diez once!'».

El 12+1 veces campeón del mundo le contó al Rey emérito al tiempo la ocurrencia que tuvo aquel día, una vez que coincidieron en el circuito de Jerez. Tras el fallecimiento del piloto, la Casa Real se despedía del piloto a través de las redes sociales.