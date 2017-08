Esta tarde se ha confirmado el fallecimiento del campeón de motociclismo español Ángel Nieto, a los 70 años de edad, y desde sus redes sociales diferentes personalidades y organismos han querido mandar mensajes de apoyo para la familia de la leyenda del motor. Aquí recopilamos algunos de los más destacados.

Saddened to report that Ángel Nieto has passed away.



