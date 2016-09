Nada representa mejor el espíritu de superación de los Juegos Paralímpicos que lo ocurrido ayer durante la ceremonia de apertura en Río. La atleta brasileña Marcia Malsar tropezó y cayó al suelo, mientras caminaba con la llama olímpica, pero la deportista, que avanzaba sujeta a su bastón, se levantó y continuó el recorrido en la ceremonia de apertura en Río de Janeiro (Brasil). En eso consiste precisamente, en levantarse tras el golpe.

La brasileña caminó durante unos segundos con la antorcha pero perdió el equilibro, aunque no tardó en volver a ponerse en pie y recoger la llama olímpica con ayuda de los organizadores. El estadio de Maracaná se levantó con ella y aplaudió su acción ejemplar.

What defines us is how well we rise after falling. #ProudParalympian#Paralympicshttps://t.co/GE3RNoAfMv