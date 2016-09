Teresa Perales se queda sin récord. La aragonesa no ha conseguido medalla en la final de los 50 mariposa y no podrá igualar el registro de Michael Phelps de 28 metales en los Juegos. Desde que se lanzó a la piscina se la vio incómoda, no tenía su estilo habitual y veía cómo la pasaban una tras otra.

«Al tirarme, las piernas se me fueron en picado al fondo y no tuve reacción, era muy incómodo nadar así», explica la aragonesa nada más salir del agua. No está acostumbrada a perder, es la primera final de su vida en la que no sube al podio, pero lo disimula tras su habitual sonrisa. «La verdad, no sé qué ha podido ocurrir, habrá que verlo después», comenta.

Por la mañana había mostrado buenas sensaciones, sus marcas habían sido de medalla, pero los músculos le fallaron en el momento decisivo. Tuvo que ser eso, porque los nervios los ha controlado siempre bien. Es la primera final de su vida en la que no sube al podio, pero no se va con sensación de derrota. «No he perdido, he dejado de ganar», dice entre risas. «Yo he competido y lo he dado todo».

Esta vez se quedó a dos segundos del bronce, aunque eso no le hace bajar las fuerzas para lo que queda por delante. Aún tiene cuatro posibles finales y cuatro opciones más de medalla para llegar a 27. No le faltan ganas, aunque para igualar a Phelps habrá que esperar hasta Tokio. Ya avisó de que Río no sería su final y ahora tiene una razón más para seguir.