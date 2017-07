La Libreta Campeones regala 50 millones entre los olímpicos españoles de Barcelona '92

La fotografía final era un lujo de personalidades y de la historia viva del deporte español. Junto al presidente del COE, Alejandro Blanco, y el presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidre Fainé, posaba una nutrida representación de los medallistas olímpicos de los Juegos de Barcelona '92. Todos se reunieron para celebrar el 25 aniversario de la Libreta Campeones, la iniciativa económica privada más importante en la historia del deporte español. El proyecto se gestó en 1988, impulsado por Juan Antonio Samaranch y se fijó una cantidad de 600.000 euros para premiar cada medalla de oro, 420.000 la de plata y 300.000 la de bronce, además de cantidades sensiblemente inferiores para los cuartos y quintos puestos.

En Barcelona '92 se sumaron 22 medallas: 13 de oro, 7 de plata y 2 de bronce. También se premiaron los medallistas de Seúl, de los Juegos de Invierno de Albertville, los campeones mundiales o europeos durante ese ciclo o a quienes lograran récords de España. No obstante, había unas condiciones para percibir el premio. La más destacable era que no se podía cobrar hasta que el deportista hubiera cumplido los 50 años. En total se emitieron 676 Libretas Campeones, lo que supuso 50 millones de euros. Los medallistas tenían la opción de cobrar de manera íntegra la cantidad o a través de una renta vitalicia. 190 atletas ya la han cobrado, 34 lo hará este mismo año y 313 la recibirán a partir de 2018.

«La Caixa es uno de los socios más estrechos y fieles del COE y sus deportistas, a los que lleva apoyando financieramente desde los Juegos Olímpicos de Seúl '88. Su respaldo a programas como ADO ha jugado un papel clave a la hora de materializar el gran salto de calidad dado por el deporte español en el ámbito internacional en las últimas décadas», explicó Blanco durante la presentación del acto, que desveló una anécdota: durante los Juegos Olímpicos ejerció de voluntario emitiendo las acreditaciones de judo.

José Manuel Moreno, oro en ciclismo en pista, es uno de los deportistas que está a punto de recibir el premio: «Una persona me aconsejó que la tirara en un cajón hasta hoy y aún esta ahí. Se lo agradeceré toda la vida. El deportista lo da todo y no piensa en el futuro, sino en competir. En cuatro años debes matarte para no fallar ese día. Mi padre para guardar 10 millones de pesetas trabajó toda su vida, y tú la tienes asegurada. No hay forma de pagárselo a esta gente». Moreno anunció que tiene la intención de acudir a la cita olímpica de Tokio. Tendrá 51 años.

Almudena Muñoz, oro en judo, se siente feliz por esta iniciativa que ahora le puede solucionar la formación de sus hijos: «Me cambió la vida, porque mi planteamiento era tener una casa y un trabajo, ser independiente. Si pasa cualquier cosa, esto me tranquiliza por mis hijos». Isidre Fainé, presidente de la Fundación La Caixa, fue el impulsor de esta iniciativa hace 25 años. «Era una idea singular, una previsión gracias a una fórmula de ahorro para el deportista cuando cumpliera 50 años. Apareció una generación de deportistas extraordinaria, con un récord de 22 medallas en Barcelona, la edición con más éxitos de deportistas españoles», apuntó el banquero.