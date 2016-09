«Hackers» rusos filtran de nuevo datos que afectan a 25 atletas de 8 países

El grupo de «hackers» rusos «Fancy Bear» ha filtrado de nuevo este miércoles datos confidenciales de varios de los atletas que han competido en Río, según ha informado la Agencia Mundial Antidopaje. Al igual que en la filtración que la institución denunció el 13 de septiembre, esta vez el grupo dio a conocer los datos confidenciales de 25 atletas, procedentes de ocho países.

Greetings.

We are #FancyBears' hack team.

We go on exposing #doping athletes

https://t.co/9bqTXUwpoYpic.twitter.com/hEjqhoLcVA