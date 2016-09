Biles y Venus Williams se defienden de las acusaciones de dopaje de los 'hackers' rusos

Simone Biles, tras conocerse que está incluida en el programa de Exenciones de Uso Terapéutico (TUE) de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), ha querido explicar por qué aparece en la filtración realizada por el grupo de espionaje ruso llamado Tsar Team (APT28), también conocido como 'Fancy Bear'.

«Tengo TDAH (Transtorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, en inglés ADAH) desde que era una niña. Por favor, sabed que estoy a favor del deporte limpio, que siempre he seguido las reglas y que seguiré haciéndolo porque el juego limpio es decisivo en el deporte y es muy importante para mí», escribió en un mensaje en sus redes sociales Biles, ganadora en los Juegos de Río de cinco medallas, cuatro de ellas de oro.

Además, ha completado esa publicación con una segunda en la que ha declarado no esconderse ante su enfermedad: «Tengo TDAH y medicarme para ello no es algo para estar avergonzada o para temer que la gente lo sepa».

