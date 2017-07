El 27 de julio de 1992, segundo día de competición en los Juegos Olímpicos de Barcelona, José Manuel Moreno ganaba el primer oro para España. Su minuto y tres segundos en el kilómetro contrarreloj, récord mundial, le convertían en el primer medallista español. Apodado el «Ratón», fue rebautizado como el «Abrelatas». «Fue una chanza de Fermín Cacho porque conseguí la primera medalla. Hasta entonces, todos estábamos en ‘uy que se puede’ pero la mía fue la demostración que se podía y éramos algo real», explica a este diario.

A Moreno se le iluminan los ojos cuando asegura que «aquel oro solo es comparable al nacimiento de mi hijo». Precisamente, ese vástago que se llama como su padre, José Manuel, es el artífice de que ahora se haya marcado una gesta: repetir esa hazaña en Tokio 2020. Tendrá 51 años y habrá pasado 20 desde que se retiró. «Mi hijo también compite y volví para entrenar con él. Empezó a pincharme y si Dios quiere estaremos los dos en Tokio. Pero será duro aunque el cuerpo me está aguantando y las lesiones me respetan».

Si Moreno consigue una nueva medalla en Tokio, José Manuel junior tendrá la culpa: «Que tu crío (ahora tiene 16 años) te vea trabajando duro para intentar estar allí es un estímulo. Es un desafío». Será un hito si lo consigue porque nadie ha vuelto a competir en unos Juegos a esa edad. «Un año antes sabré si puedo hacerlo. Yo quiero competir en velocidad olímpica». Su participación en Tokio depende de dos factores, que consiga la marca mínima y que el seleccionador le convoque porque «si no andas te quedas aquí, por muy amigo que seas del seleccionador».

José Manuel Moreno nunca pretendió ganar un oro. Llegó al ciclismo de casualidad. «Mi padre quería que hiciera deporte para evitarme los peligros de la calle y con 14 años empecé con la bicicleta», explica este andaluz nacido en Amsterdam. Cuando tenía 9 años sus padres regresaron a Chiclana de la Frontera, ciudad de la que es Hijo Predilecto.

Recuperando la forma

Su retirada y el nacimiento de su hijo le catapultaron a una situación de relax y felicidad. Tanto que engordó 30 kilos. «Un día fui a la farmacia, me pesé y pensaba que había una cámara oculta. Resulta que mi báscula se había quedado atrancada en 84 kilos y yo venga a comer pimientos y jamón... Pesaba 78 kilos y me puse en 108. Entrenaba 12 horas diarias y cuando dejé de competir no hacía nada pero seguía comiendo igual o más», explica con su gracia gaditana.

No tendrá a su entrenador, el soviético Aleksandr Nietsigorostev, parte de su éxito. «Era muy exigente. Cuando tenía fiebre me decía que entrenara y que ya tendría tiempo para curarme después». Su fortaleza le permitió ganar el oro incluso después de haber sido arrollado por un coche mientras entrenaba poco antes del inicio de la competición. «Gasté un baúl de tiritas...», recuerda. Ahora el reto es más importante que ganar un oro. «Me lo he apostado con mi hijo. Quiero estar en Tokio con 51 años. ¿Por qué no?», sonríe desafiante.