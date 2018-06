Selección española Suena Míchel, como siempre El madrileño, entre los candidatos a relevar a Lopetegui

Enrique Yunta

La broma, recurrente cada tarde que cae el entrenador de cualquier club, sea de Champions o de Preferente, tiene sentido esta vez. Suena Míchel, y esta vez suena de verdad, o al menos se le tiene en cuenta como candidato a relevar a Julen Lopetegui en el banquillo de la selección española de fútbol cuando este salte al Real Madrid, que será una vez el combinado nacional deje Rusia.

De golpe y porrazo, a la Federación Española de Fútbol se le ha complicado el verano, ya de por sí exigente por la mera presencia del Mundial. Parecía que se instalaba cierta paz institucional en Las Rozas con el aterrizaje de Luis Rubiales como presidente, ganador de las elecciones el pasado 17 de mayo. Es cierto que había y hay cierto revuelo en los despachos porque el mandamás está formando equipo con su gente de confianza, lógico, pero en el césped no había ni un caso Piqué ni nada que desviara la atención. Mundial, Mundial y Mundial, ni siquiera esta vez hay jugadores implicados, por ahora, en megaoperaciones veraniegas. Nadie contaba con Lopetegui, renovado hace dos semanas.

¿Qué pasa ahora con el banquillo de la selección? Se entiende que Lopetegui siga hasta el final del torneo, claro, pero desde ya hay que ponerse a trabajar en su sustituto. Sucede, sin embargo, que esa es función de Fernando Hierro, y nadie sabe ahora mismo si el malagueño va a continuar como director deportivo de la Federación Española. Hierro ya quedó afectado por el reciente despido de Vicente Casado como responsable de Marketing de la entidad -hombre de su máxima confianza y que le sedujo para regresar a la entidad en noviembre- y ahora se queda sin Lopetegui, con quien ha tenido en todo este tiempo una relación directa y de muy buen trato.

Siga o no Hierro, que incluso podría valer como entrenador, empieza el casting, bienvenidos al baile de nombres. Ayer sonaron varios, aunque tiene todo, de momento, un punto más especulativo que riguroso ya que ni siquiera ha dado tiempo a activar un plan. Pero sí que es cierto, dicho está, que suena Míchel, sin equipo desde que el Málaga le entregó el finiquito en enero. Míchel tiene ya una trayectoria considerable, su estilo casa con lo que propone la selección y gusta por sus formas.

Marcelino, Luis Enrique...

El Whatsapp se saturaba con cientos de quinielas ayer por la tarde en Krasnodar y varias veces apareció el nombre de Marcelino García Toral. Está en el Valencia, al que ha devuelto a la Champions después de una temporada estupenda, y tiene contrato, así que se antoja complicado que la Federación se meta en ese enredo y ocasione malestar en un club. Al menos hasta ahora, la política ha sido la de respetar a los entrenadores con vínculos ya firmados con equipos nacionales, como el de Quique Setién con el Betis.

Dicho lo cual, cabe hablar de los que están libres. Se termina ya el año sabático de Luis Enrique, así que hay que tenerle en cuenta. Quique Sánchez Flores ha roto su relación con el Español después de unos cursos irregulares. Paco Jémez, que estuvo muy cerquita de ocupar el asiento que dejó Vicente del Bosque en 2016, asoma por ahí después de no poder salvar a la Unión Deportiva Las Palmas y casualmente el lunes dejó una frase interesante. «Me siento mejor técnico que cuando me situaban en la selección». Con Jémez, por cierto, también pugnó en ese proceso de elección Andrés Caparrós, ahora trabajando en el Sevilla. Y, por dar nombres, habrá que apuntar el de Albert Celades, seleccionador de la sub 21.

Es la segunda vez que Lopetegui deja la Federación. Se fue en 2014 de la sub 21 al Oporto y ahora deja a la absoluta en un momento muy delicado. No hay un precedente así en la historia de España, seguramente tampoco en las otras selecciones.