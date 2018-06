CRÓNICA DIRECTO

Con dificultad y un golpe de suerte de Costa, España pasó una dura prueba, porque meterle un gol a Irán tiene algo de proeza. En realidad, fue casi un autogol.

Ficha de partido Estadio: Kazan Arena Irán 1 Alireza Beiranvand

23 Ramin Rezaian

5 Milad Mohammadi

6 Saeid Ezatolahi

8 Morteza Pouraliganji

19 Majid Hosseini

17 Mehdi Taremi

9 Omid Ebrahimi

20 Sardar Azmoun

14 Saman Ghoddos

18 Alireza Jahanbakhsh España 1 De Gea

2 Carvajal

18 Jordi Alba

5 Busquets

3 Piqué

15 Sergio Ramos

20 Marco Asensio

21 David Silva

9 Rodrigo

8 Koke

22 Isco Banquillo

3 Ehsan Haji Safi

12 Mohammad Rashid Mazaheri

13 Mohammad Reza Khanzadeh

7 Masoud

16 Reza Ghoochannejhad

11 Vahid Amiri

2 Mehdi Torabi

22 Amir Abedzadeh

21 Ashkan Dejagah

15 Pejman Montazeri

10 Karim Ansarifard Banquillo

16 Monreal

10 Thiago

4 Nacho

17 Iago Aspas

7 Saúl

13 Kepa

6 Iniesta

11 Lucas Vázquez

19 Diego Costa

12 Odriozola

14 Azpilicueta

23 Reina Goles Goles

Diego Costa 53' Árbitro: Andrés Cunha

La primera decisión arriesgada del Mundial fue prescindir de Lopetegui. La segunda quizás sea la perilla de Sergio Ramos, que iniciaba el partido junto a la elección valiente de Hierro: colocar a Lucas por Koke, metiendo a Silva de interior. España tenía ante sí un partido filosóficamente puro. Tocar y tocar y volver a tocar. Lucas en la cal e Isco con la mayor iniciativa. Tenía ante si un catenaccio persa tan celosamente ejecutado que parecía que Queiroz se estaba vengando íntimamente de cierto maltrato de sus tiempos en Madrid. El 4-1-4-1 que generosamente reflejaban las previas era un 5-5 o incluso un 6-4. Pasado el primer cuarto de hora, España tenía el 80 % de la pelota y ningún tiro a puerta. Los iraníes además de defender resultaban protestones, pegajosos y tenían mucho cuidado en hacer las faltas antes del borde del área. Así, Silva pudo lanzar una desde lejísimos. España avanzaba por su eje natural, el triángulo Alba, Isco, Iniesta, y se incorporaba felizmente Silva aportando amago de disparo, una refrescante diagonal y una mínima activación del lado derecho que España tiene adormecido.

Las cosas estaban para aplicar la ciencia del tiquitaca más refinada, y por eso Hierro consultaba con Celades, que es el consenso entre las corrientes de la posesión catalana y el mundo madridista y/o federativo. Celades, hombre de consenso del toque, aportaba su conocimiento.

Movilidad, ir y venir, paciencia, mucha paciencia. Como un guiso que exige remojar, macerar, asar, freír, rehogar. Todas las fases del proceso. Se daban todas las condiciones: si hay toque, si hay paciencia, si hay las mil y una combinaciones, si hay apertura del lateral, si hay centrales subiendo, ergo... Pero el «ergo» no se veía; no había consecuencia: el gol no llegaba y ni siquiera había tiros. Faltaba quizás velocidad en la circulación.

Isco tuvo mucho el balón, intentó algún disparo "flojeras". En el 30 hubo un tuya mía con Iniesta de bastante torería que subió el ánimo, e inmediatamente un remate sin espacio de Silva. Ramos y Piqué estaban pisando área.

España ponía su paciencia e Irán aportaba la suya. A su celo secante y a su indudable autobús, sumaba el recurso a las artes escénicas. Perdían tiempo, le arañaban segundos a cada lance y el portero Beiranvand hacía un teatro grosero ante Diego Costa, que es mal espectador de esas cosas.

España acabó el primer tiempo, no enrabietada, pero sí acuciante. Había tirado una sola vez entre palos y Silva lo volvía a intentar al final con un tiro que desvió un defensa.

Irán se estaba convirtiendo en una auténtica prueba cultural para el juego español, y quizás también en uno de los equipos más antipáticos de los últimos tiempos. A la vez era un ejemplo apasionado de abnegación defensiva.

Había tardado cinco minutos en pasar el campo en algo parecido a una contra y 36 minutos en sacar un córner.

Antes de volver al campo, Ramos y Piqué se trabajaban convenientemente al árbitro uruguayo, por lo que pudiera pasar.

Retomado el juego, Busquets forzó un paradón de Beiranvand. España abría más su juego, pisaba más las bandas pero no podía haber alegría porque inmediatamente respondió Irán con un chut aun más peligroso de Ansarifard.

El partido iba a cambiar. Una combinación de Iniesta con apoyo en Silva llegó a Costa, que al darse la vuelta consiguió medio gol al rebotarle el despeje de Rezaeian. Volvía a ser importante el físico de Costa. Su condición de 9 grande en corto espacio molestó esta vez al rival. Sus movimientos aturullados están siendo lo más productivo de España. En realidad, la “dificultad” de Costa es lo que le acaba dando goles. El hilillo de juego que le queda a Iniesta y el espacio que se está creando el nueve. Su trompicón es lo definitivo. No pega, es un poco disruptivo, pero lo es por fortuna, lo es para bien. España hace un juego de salón de te y Costa es el que rompe todo y conmociona el partido.

En una jugada a balón parado marcó poco después Irán (Ezatolahi) en fuera de juego que tuvo que ver el VAR. Se vio qué tensa espera se produce mientras decide. Los árbitros no saben dónde mirar. La cara de árbitro esperando el VAR es terrible. Esa mezcla de responsabilidad, desconcierto y subordinación. El árbitro ya no se puede poner gallito porque a la jugada siguiente le toca apocarse con el VAR. Esto es otro de los efectos de la tecnología: bajarle los humos gestuales al árbitro.

Tras unos minutos algo agitados en los que Irán quería reaccionar, España recuperó el control. Lo mejor de España sucede cuando Isco e Iniesta enlazan rápido. Ese es el clímax nuestro, lo mejor que tiene España y, en cierto modo, también un chispazo del Mundial. Tiene algo de eslabón generacional cuando enhebran algo juntos. Iniesta regaló su hora magistral y fue sustituido por Koke.

Casi marcó España en otro barullo en el área. Los iraníes se amontonaban sobre el balón.

Hubo unos momentos en los que España no tuvo la pelota, pero tampoco la tuvo Irán. No se sabía muy bien qué ocurría, un iraní hizo una voltereta para no sacar de banda; eran señales de que España debía ir acabando. Irán tenia algo a la vez mágico y siniestro, entre Maguregui y Aladino. Lo sabía Ramos, que echaba el equipo hacia arriba. España volvió a perder ligeramente el tono y el control al irse Iniesta e Irán tuvo alguna llegada peligrosa. Mendi rondó el gol en el segundo palo.

Hierro había quitado a Lucas, sin huella, para meter a Asensio y al final se llegó sin más agobio.

Fue meritorio que España nunca se echara atrás. El juego y el "concepto" importan, pero en Rusia los partido los decide la suerte, un balón parado o el VAR.