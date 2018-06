Terrible suceso el ocurrido hoy en calle Ilinka, adyacente a la Plaza Roja de Moscú. Un taxista en estado ebrio, según señalan algunas fuentes, perdió el control y provocó un atropello múltiple en una céntrica calle de la capital rusa.

Los damnificados fueron un grupo de seguidores mexicanos, que tuvieron que salir a la carrera para atrapar al taxista, que quiso huir del lugar de los hechos. «En relación con el incidente ocurrido hoy en el centro de Moscú, se informa que dos ciudadanas mexicanas resultaron con lesiones leves y que su estado de salud se reporta como estable y fuera de peligro", informó la Embajada de México en su cuenta de Twitter.

Drunk taxi driver plowed into crowd of fans, tried to run away but was caught by stand byers. One Mexican in critical condition in the hospital, here is the video of the accident pic.twitter.com/FGfUuHOKy2