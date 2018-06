La divertida canción de la afición francesa dedicada al VAR

La selección francesa ha vencido este sábado a Australia (2-1) en su estreno en el Mundial de Rusia 2018 en un partido en el que el VAR ha tenido un gran protagonismo porque los galos abrían el marcador después de que el árbitro, el uruguayo Andrés Cunha, señalara el primer penalti de la historia de un Mundial gracias a la ayuda de las imágenes a pie de campo. Una pena máxima que era convertida por Griezmann, el jugador que había recibido la falta dentro del área que el colegiado no apreció en un primer momento.

La acertada decisión del árbitro fue muy celebrada por los aficionados franceses que se encontraban en las gradas del Kazán Arena y por la hinchada que siguió desde su país el partido por televisión. Convertido en el mejor aliado en un partido en el que los australianos hicieron sufrir a su selección, los seguidores galos se inventaron una canción de agradecimiento al VAR que está empezando a triunfar en las redes sociales.

#FRA⁠ ⁠supporters chant “The Video! The Video!” after Griezmann’s PK awarded by VAR 😂 pic.twitter.com/cKrOPdok34