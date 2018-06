Un golazo de falta de Kolarov rompe el muro costarricense

CRÓNICA DIRECTO

La reacción desde el banquillo consistió en dar entrada a Christian Bolaños , que participó así en su octavo partido en un Mundial, más que ningún otro «tico» antes. Costa Rica no pudo, sin embargo, cambiar el signo del partido, Un equipo diseñado para defender no fue capaz de crearse buenas ocasiones.

Pero volvió a demostrar que tiene la pólvora mojada, como en los tres duelos de preparación anteriores a su llegada a Rusia. Le falta pegada al equipo de Ramírez , al que solo con el rigor táctico no sirve para reinventar la magia de hace cuatro años. Dispuso su dibujo habitual el técnico, con cinco hombres atrás y Marcos Ureña solo en punta, con el apoyo desde la banda de Johan Venegas como centrocampista más ofensivo. La mejor oportunidad costarricense estuvo en la cabeza de Giancarlo González a saque de un córner en dos tiempos entre David Guzmán y Venegas, que el defensa del Bolonia remató de forma defectuosa. A partir de ahí, Costa Rica apareció poco en las inmediaciones del área de Vladimir Stojkovic . Fue Serbia quien llevó más peligro, sobre todo por su banda derecha, con incorporaciones de Dusko Tosic y del veterano Branislav Ivanovic, que cumplió su partido 104 como internacional y arrebató así el récord de su país a Dejan Stankovic.

A balón parado logró Serbia lo que no había podido conseguir con juego, en el que pese a su dominio del partido se estrelló una y otra vez contra la disciplina defensiva de los hombres de Óscar Ramírez . Cruel derrota para la selección costarricense que sueña con estirar el buen rendimiento de esta generación de jugadores que hace cuatro años sorprendieron al mundo alcanzando los cuartos de final en el Mundial de Brasil. Su debut complica mucho ahora que puedan superar la primera fase, porque, como apuntó en la previa el seleccionador «tico», Serbia aparecía como el rival más asequible sobre el papel. Como ya hiciera en el pasado Mundial, cuando superó la fase de grupos por delante de Italia, Inglaterra y Uruguay, Costa Rica se ve obligada ahora a una gesta de idénticas dimensiones, puesto que su siguiente rival será la pentacampeona Brasil. El tanto de Kolarov acabó con un buen trabajo colectivo que hasta ese momento había mantenido el combinado «tico», que incluso llegó a disponer de ocasiones para adelantarse en el marcador.

Actualizado: 17/06/2018 18:20h

Final del partido, Costa Rica 0, Serbia 1. 90'+8' Final segunda parte, Costa Rica 0, Serbia 1. 90'+8' Aleksandar Prijovic (Serbia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla. 90'+8' Se reanuda el partido.

90'+7' The Video Assistant Referee is investigating a potential Otro to Filip Kostic. Se anula la decisión del árbitro. 90'+7' El juego está detenido de (Costa Rica). 90'+5' Fuera de juego, Costa Rica. Bryan Ruiz intentó un pase en profundidad pero Christian Bolaños estaba en posición de fuera de juego. 90'+5' Remate rechazado de Bryan Ruiz (Costa Rica) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Óscar Duarte con un pase de cabeza. 90'+4' Se reanuda el partido.

90'+3' El juego está detenido de (Costa Rica). 90'+3' Falta de Nemanja Matic (Serbia). 90'+3' Cristian Gamboa (Costa Rica) ha recibido una falta en la zona defensiva. 90'+3' Remate rechazado de Óscar Duarte (Costa Rica) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Christian Bolaños con un centro al área. 90'+2' Corner, Costa Rica. Corner cometido por Aleksandar Kolarov.

90'+1' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Cristian Gamboa (Costa Rica) remate con la derecha desde fuera del área. 90'+1' Falta de Luka Milivojevic (Serbia). 90'+1' Daniel Colindres (Costa Rica) ha recibido una falta en campo contrario. 90' Remate fallado por Filip Kostic (Serbia) remate con la izquierda desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Sergej Milinkovic-Savic. 90' Cambio en Serbia, entra al campo Aleksandar Prijovic sustituyendo a Aleksandar Mitrovic.

88' Johnny Acosta (Costa Rica) ha recibido una falta en la zona defensiva. 88' Falta de Sergej Milinkovic-Savic (Serbia). 87' Cristian Gamboa (Costa Rica) ha recibido una falta en campo contrario. 87' Falta de Aleksandar Kolarov (Serbia). 85' Fuera de juego, Serbia. Aleksandar Kolarov intentó un pase en profundidad pero Aleksandar Mitrovic estaba en posición de fuera de juego.

83' Cambio en Serbia, entra al campo Antonio Rukavina sustituyendo a Dusan Tadic. 81' Dusko Tosic (Serbia) ha recibido una falta en la zona defensiva. 81' Falta de Joel Campbell (Costa Rica). 80' Falta de Johnny Acosta (Costa Rica). 80' Aleksandar Mitrovic (Serbia) ha recibido una falta en la banda izquierda.

79' Remate rechazado de Celso Borges (Costa Rica) remate con la derecha desde fuera del área. 79' Remate rechazado de Joel Campbell (Costa Rica) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Cristian Gamboa. 77' Remate rechazado de Nemanja Matic (Serbia) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Aleksandar Kolarov. 76' Luka Milivojevic (Serbia) ha recibido una falta en la zona defensiva. 76' Falta de Bryan Ruiz (Costa Rica).

75' Remate fallado por Sergej Milinkovic-Savic (Serbia) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Dusan Tadic. 74' Falta de Sergej Milinkovic-Savic (Serbia). 74' Johnny Acosta (Costa Rica) ha recibido una falta en la zona defensiva. 73' Cambio en Costa Rica, entra al campo Daniel Colindres sustituyendo a David Guzmán. 72' Corner, Costa Rica. Corner cometido por Nikola Milenkovic.

71' Falta de Nikola Milenkovic (Serbia). 71' Joel Campbell (Costa Rica) ha recibido una falta en la banda izquierda. 70' Cambio en Serbia, entra al campo Filip Kostic sustituyendo a Adem Ljajic. 67' Cambio en Costa Rica, entra al campo Joel Campbell sustituyendo a Marco Ureña. 66' Remate fallado por Sergej Milinkovic-Savic (Serbia) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Branislav Ivanovic con un centro al área.

65' Aleksandar Mitrovic (Serbia) ha recibido una falta en la zona defensiva. 65' Falta de Giancarlo González (Costa Rica). 62' Falta de Nemanja Matic (Serbia). 62' Bryan Ruiz (Costa Rica) ha recibido una falta en la zona defensiva. 60' Cambio en Costa Rica, entra al campo Christian Bolaños sustituyendo a Johan Venegas.

59' Branislav Ivanovic (Serbia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. 59' Falta de Branislav Ivanovic (Serbia). 59' Johan Venegas (Costa Rica) ha recibido una falta en la banda izquierda. 56' ¡Gooooool! Costa Rica 0, Serbia 1. Aleksandar Kolarov (Serbia) marca de libre directo, remate con la izquierda a la escuadra derecha. 56' David Guzmán (Costa Rica) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

55' Aleksandar Mitrovic (Serbia) ha recibido una falta en campo contrario. 55' Falta de David Guzmán (Costa Rica). 55' Luka Milivojevic (Serbia) ha recibido una falta en la zona defensiva. 55' Falta de Marco Ureña (Costa Rica). 54' Remate fallado por Aleksandar Mitrovic (Serbia) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Adem Ljajic con un centro al área tras un saque de esquina.

54' Corner, Serbia. Corner cometido por Francisco Calvo. 52' Sergej Milinkovic-Savic (Serbia) ha recibido una falta en campo contrario. 52' Falta de David Guzmán (Costa Rica). 52' Giancarlo González (Costa Rica) ha recibido una falta en la zona defensiva. 52' Falta de Sergej Milinkovic-Savic (Serbia).

50' Corner, Serbia. Corner cometido por Francisco Calvo. 50' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Aleksandar Mitrovic (Serbia) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Sergej Milinkovic-Savic después de un pase en profundidad. 47' Falta de Sergej Milinkovic-Savic (Serbia). 47' David Guzmán (Costa Rica) ha recibido una falta en la zona defensiva. Empieza segunda parte Costa Rica 0, Serbia 0.

45'+3' Final primera parte, Costa Rica 0, Serbia 0. 45'+2' Dusko Tosic (Serbia) ha recibido una falta en la zona defensiva. 45'+2' Falta de Johan Venegas (Costa Rica). 45'+1' Falta de Sergej Milinkovic-Savic (Serbia). 45'+1' Giancarlo González (Costa Rica) ha recibido una falta en la zona defensiva.

45' Nemanja Matic (Serbia) ha recibido una falta en campo contrario. 45' Falta de Celso Borges (Costa Rica). 44' Nemanja Matic (Serbia) ha recibido una falta en la zona defensiva. 44' Juego peligroso de David Guzmán (Costa Rica). 43' Fuera de juego, Serbia. Luka Milivojevic intentó un pase en profundidad pero Sergej Milinkovic-Savic estaba en posición de fuera de juego.

42' Remate fallado por Francisco Calvo (Costa Rica) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Johan Venegas. 40' Corner, Costa Rica. Corner cometido por Branislav Ivanovic. 39' Remate fallado por Marco Ureña (Costa Rica) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Celso Borges. 37' Se reanuda el partido. 36' El juego está detenido debido a una lesión de Dusko Tosic (Serbia).

36' El juego está detenido debido a una lesión de Johnny Acosta (Costa Rica). 36' Dusko Tosic (Serbia) ha recibido una falta en campo contrario. 35' Dusan Tadic (Serbia) ha recibido una falta en la banda derecha. 35' Falta de Johan Venegas (Costa Rica). 31' Falta de Dusan Tadic (Serbia).

31' Johan Venegas (Costa Rica) ha recibido una falta en la zona defensiva. 30' Aleksandar Kolarov (Serbia) ha recibido una falta en la zona defensiva. 30' Falta de Cristian Gamboa (Costa Rica). 28' Falta de Johan Venegas (Costa Rica). 28' Falta de Branislav Ivanovic (Serbia).

27' Fuera de juego, Serbia. Aleksandar Kolarov intentó un pase en profundidad pero Sergej Milinkovic-Savic estaba en posición de fuera de juego. 23' Se reanuda el partido. 22' El juego está detenido debido a una lesión de Dusan Tadic (Serbia). 22' Francisco Calvo (Costa Rica) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. 21' Dusan Tadic (Serbia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

21' Falta de Francisco Calvo (Costa Rica). 18' Luka Milivojevic (Serbia) ha recibido una falta en campo contrario. 18' Falta de David Guzmán (Costa Rica). 16' Falta de Nemanja Matic (Serbia). 16' Bryan Ruiz (Costa Rica) ha recibido una falta en la zona defensiva.

16' Dusko Tosic (Serbia) ha recibido una falta en la zona defensiva. 16' Falta de Marco Ureña (Costa Rica). 14' Luka Milivojevic (Serbia) ha recibido una falta en la zona defensiva. 14' Falta de Johan Venegas (Costa Rica). 13' Remate parado alto y por el centro de la portería. Aleksandar Mitrovic (Serbia) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Sergej Milinkovic-Savic.

12' Remate fallado por Giancarlo González (Costa Rica) remate de cabeza desde muy cerca que se le va demasiado alto. Asistencia de David Guzmán con un centro al área tras un saque de esquina. 11' Corner, Costa Rica. Corner cometido por Branislav Ivanovic. 7' Remate fallado por Aleksandar Kolarov (Serbia) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Aleksandar Mitrovic. 5' Falta de Aleksandar Kolarov (Serbia). 5' Cristian Gamboa (Costa Rica) ha recibido una falta en la zona defensiva.

4' Corner, Serbia. Corner cometido por Francisco Calvo. 3' Falta de Marco Ureña (Costa Rica). 3' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Giancarlo González (Costa Rica) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Óscar Duarte con un centro al área. 3' Aleksandar Kolarov (Serbia) ha recibido una falta en la zona defensiva. 2' Remate parado junto al lado derecho de la portería. Marco Ureña (Costa Rica) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Bryan Ruiz después de un pase en profundidad.

2' Corner, Costa Rica. Corner cometido por Vladimir Stojkovic. 2' Falta de Dusan Tadic (Serbia). 2' Johnny Acosta (Costa Rica) ha recibido una falta en la zona defensiva. 1' Remate fallado por Aleksandar Mitrovic (Serbia) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Adem Ljajic con un centro al área tras un saque de esquina. 1' Corner, Serbia. Corner cometido por Johnny Acosta.

Empieza primera parte. 0' Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos. Los protagonistas saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento