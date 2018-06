Kroos hace justicia y salva a Alemania

CRÓNICA DIRECTO

Alemania resucita cuando estaba muerta. Salió de una eliminación segura con un gol en el descuento de Kroos y eso le dará confianza porque en las tribulaciones contra Suecia y México Low ha encontrado su equipo, ha dado con la tecla. Necesita un 9 que lo fije todo, y ese es Gómez, y en Werner escorado a la banda encuentra una ganzúa para abrir defensas.

Ficha de partido Estadio: Fisht Olympic Stadium Alemania 1 Neuer

18 Joshua Kimmich

20 Brandt

8 Kroos

17 Boateng

16 Rüdiger

13 Müller

21 Gündogan

9 Werner

11 Reus

23 Mario Gómez Suecia 1 Robin Olsen

2 Lustig

6 Ludwig Augustinsson

7 Sebastian Larsson

3 Lindelof

4 Andreas Granqvist

21 Jimmy Durmaz

8 Ekdal

22 Isaac Thelin

11 John Guidetti

10 Emil Forsberg Banquillo

15 Süle

5 Hummels

10 Özil

22 ter Stegen

4 Ginter

12 Trapp

19 Rudy

3 Jonas Hector

7 Draxler

6 Khedira

14 Goretzka

2 Plattenhardt Banquillo

12 Karl-Johan Johnsson

5 Martin Olsson

16 Emil Krafth

13 Gustav Svensson

19 Marcus Rohdén

23 Kristoffer Nordfeldt

20 Ola Toivonen

17 Viktor Claesson

9 Marcus Berg

18 Pontus Jansson

15 Oscar Hiljemark

14 Filip Helander Goles

Reus 47'

Kroos 94' Goles

Ola Toivonen 31' Árbitro: Szymon Marciniak

Alemania comenzó como la vieja selección que recordamos. Reus de titular, Rudy dando libertad a Kroos, y una avalancha inicial en la que Draxler pudo marcar. Pero algo había que recordaba al partido contra México: Suecia le sorprendió a la contra muy pronto y muy fácil: hubo un más que posible penalti de Boateng en el que no entró el VAR, que lo malo que tiene es que ya queremos que se aplique siempre. Así que el dominio inicial tan alemán se vio matizado primero por el susto de la contra y la facilidad con la que Suecia le cogía la espalda, y después por una progresiva paralización de su juego. Suecia se manejaba con simplicidad, con un 4-4-2 reservón, modesto y rápido y con eso ya era suficiente para que el partido se equilibrara. Se llevó un golpe Rudy que le afectó el tabique nasal, Low demoró demasiado su cambio, e inmediatamente, en el 32, marcó Toivonen tras un fallo en el pase de Kroos que no encontró una red detrás. En este Mundial lo que no es VAR es error y luego, residualmente, hay fútbol construido. El fútbol alemán empeoró. Low, que está siempre como quitándose algo de la uña o a punto de hurgarse, vio cómo Suecia aplicaba la táctica oficial en este Mundial: hacer el armadillo, replegarse completamente.

Werner empieza bien en el área pero se deshace; Alemania se queda sin referencia. Se colgaban balones no para la presencia de alguien sino para la inminencia de Muller, que solo llegó al rechace de un gran tiro que paró Olsen en dos tiempos. En Alemania mandaba Boateng. Al final de la primera parte había más peligro en las contras suecas que en el dominio alemán. Forsberg las conducía con precisión, convirtiendo, otra vez, el juego al contragolpe en uno de los placeres del torneo.

Los equipos son modestos, esenciales, conservan su idiosincrasia, y hacen un fútbol reconcentrado y al contragolpe. ¿Será esto nacionalismo futbolístico?

Nada más volver del descanso, Alemania empató con un gol de Reus. Dirección de Kroos y cambio de papeles: Werner en la banda y Reus rematando en el área. Puede ser una de las sociedades del campeonato porque se entienden muy bien. Werner se echaba a la izquierda (recordaba a Villa) para hacer hueco a Mario Gómez.

Desde ahí siguió creando peligro como extremo. Maravillosa verticalidad enfurecida a lo Matthaus. Alemania era más ella con el 9 clásico y todo el equipo tenía más sentido. Low estaba encontrando por fin su mejor versión. Los siguientes minutos de Alemania fueron de lo mejor de un equipo en el Mundial. Todos en campo sueco, el balón suyo pero recto y veloz, y entradas por las dos bandas como si todo fuera el minuto 89. Era la Alemania que nos acomplejó a todos felizmente.

Low disfrutaba y se sabía porque cuando Low disfruta se huele los dedos, donde queda el remanente de los olores más profundos. Werner era una flecha y Kroos llevaba el juego desde el interior izquierdo. El dominio no se aprovechó y fue siendo menor y menos potente. Surgieron los espacios, volvió a estirarse Suecia. A diez minutos del final, el partido ya estaba abierto. Werner remató de primeras un pase desde la banda de Muller, Boateng fue expulsado, Neuer le quitó un remate a Guidetti y Olsen volvió a parar un remate de Gómez.

A Alemania, con diez, se le iba el partido y algo más con Muller colgando balones desde muy lejos. Acabó como contra México, también con Brandt, que tuvo otro palo en un zurdazo de lejos.

En el descuento, Kroos hizo justicia al partido y se hizo justicia a sí mismo marcando un lanzamiento de falta. Un gran tiro ajustado a la escuadra. Había hecho un enorme partido y no merecía quedar como responsable del fracaso alemán. Dio 144 toques, más que nadie en la historia de Alemania en la competición. Sostuvo la verticalidad de arriba con un tratado de aperturas .

Suecia no tuvo la capacidad de México, no es un equipo de ese nivel, y Alemania demostró en muchos minutos hacer un fútbol a una velocidad que la mayoría de selecciones no pueden ni soñar. Si consigue arreglar las goteras, los agujeros de su defensa, y se serena en el área, el equipo de Low vuelve a ser un equipo temible. Algo distinto, pero temible.

Gundogan, que no estuvo ni mucho menos como Kroos, le dio una pausa en algunos momentos muy necesaria aunque pareciera contracultural y fuera de onda. La figura de Mario Gómez se acrecienta por lo que ofrece: un 9 tótem que atrae el sentido del juego alemán. Alemania, en definitiva, se mete en el Mundial y se reencuentra.