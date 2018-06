CRÓNICA DIRECTO

La selección de Osorio consiguió algo histórico para México y también para Alemania, que llevaba décadas ganando en el primer partido del Mundial. Algo pasa con los de Low: de los últimos siete partidos solo ha ganado un amistoso a Arabia Saudí.

Se enfrentaban en Moscú dos selecciones muy distintas con una común aspiración mutante. En Alemania, Low alienaba un ataque con pretensión de indetectable en el que Draxler, Werner, Muller y Ozil no tienen posiciones fijas. En México, el seleccionador Osorio salía con Gallardo de lateral siendo extremo, y con Layún de interior siendo lateral. Las cosas de Osorio, criticado hasta ayer, declarado loco y maniático y hoy ya genio.

En el hermoso entorno del estadio Luzhniki, los mexicanos ganaban en color. «Alemania va a probar/ el chile nacional», se escuchó cantar. A los alemanes, más discretos, se los empezó a sentir en la grada cuando casi siguiendo instrucciones de megafonía desplegaron su mar de orgullosas banderas.

México salió decidido a convertirse en la gran sensación del Mundial. En el primer minuto, Hirving Lozano ya tuvo una peligrosa ocasión. México jugaba con transiciones muy rápidas, un juego muy vertical, buenas triangulaciones y una presión yugular. Alemania tenía la pelota, lo que los argentinos llaman "la tenencia", pero solo tuvo un par de tiros de Werner.

Hummels y Boateng evitaron el gol, también Chicharito, que se encandiló para no poder culminar un contragolpe de autor en el minuto 19. En la perfecta coordinación de los movimientos se veía lo estudiado del equipo, lo trabajado. «Lleva métodos de club a la selección, fracasará», decía hace poco un entrenador mexicano sobre Osorio, que se miraba el partido de cuclillas como un catcher filosófico. En México destacaba el pulmón Herrera, Guardado sabía dar pausa y Vela llegaba de la mediapunta para reforzar la media y salir pitando a la contra. Osorio había salido con un 4-2-3-1 no tan habitual en él.

Gallardo subió en alguna jugada y al hacerlo asomó el extremo. Se veía la naturaleza sorprendente del México de Osorio. Mediocentros con la calidad de Guardado, falsos delanteros como Vela, un Herrera imponente y laterales que al llegar vencen con finura al defensor. Pero sobre todos destacó Lozano, el autor del gol el minuto 35, un largo contragolpe sobre el que Netflix podría hacer un documental, una contra conmovedora, narrable, que se vivió con euforia contenida en el estadio y que tuvo en el último recorte un final en vilo rematado por un chut tan fuerte como para batir a Neuer. En México se registró un movimiento sísmico cuando Lozano marcó.

Lozano es un extremo que gusta cuando se va por fuera y cuando se va por dentro. Tiene una forma de correr particular, inconfundible. Todo el trabajo mexicano desembocaba en sus carreras, en espacios para él obligando a Kimmich a jugar hacia atrás. Alemania respondió al gol solo con una falta de Kroos que atajó Ochoa en una parada de vuelo. Se quedó el balón con poco aprovechamiento y bastante tuvo con mantenerse en pie tras el par de contragolpes trepidantes de Vela al borde del descanso.

En el Luzhniki sonaban oles mexicanos con fuerte acento en la o. No solo era una cesión de la pelota y contragolpe lo de México. Había algo tramado y perfecto en la movilidad del equipo, una partitura de desconcierto en la triangulación y en los sitios exactos donde presionaba, explotando el lugar concreto a la espalda de los cansados mediocampistas alemanes.

En la segunda parte, apareció más Ozil, se vio a Kimmich subir y en México entró la duda del físico con contragolpes en los que llegaba desfondado. Low sacó a Reus por Khedira y con ese empuje alemán brillaron más los defensas mexicanos, especialmente Salcedo, al que por algo apodan Titán. Alemania fue presionando a México sin terminar de embotellarla del todo, pues siempre encontraba Herrera el sitio para salir o el remanso de unos segundos de posesión.

Kimmich, el único alemán joven con la vieja mirada, tuvo una ocasión a pase de Boateng. Faltaba la última claridad en el ataque intenso alemán. Lozano se fue muy cansado tras su gesta en la primera mitad y la persecución a Kimich en la segunda, y el Chicharito falló otra contra clarísima a la que llegó exhausto tras haberla comenzado. Se movió magistralmente aunque le falló el aliento o el acierto final.

Low se mesaba los bigotes que no tiene. Encanece como Clara Ponsatí y su equipo pierde el tono. El fútbol deLow, con toda su hegemonía tecno-ideológica, parecía poco vigoroso ante la energía mexicana, enderezada por la verticalidad distinta que le da Osorio. Ozil comenzó a mover tentacularmente a la Mannchaft pero el hueco no aparecía, las bandas se sellaban y no había un 9 clásico de referencia salvo al final, cuando entró Mario Gómez. La tranquilidad de Ozil se confundía con falta de nervio o fuerza, nada que ver con la vibración mexicana. Supo sufrir México y para sostenerlo Osorio dio entrada a Márquez, que entraba a jugar su quinto Mundial.

Layún falló las últimas contras con las que México despanzurró a esa Alemania ya sin Khedira, con Kroos fundido y Werner lesionado. Alemania acabó volcada con un tiro de Brandt que rozó el palo y Neuer subió un poco desconcertado a rematar un córner postrero. Una visión dolorosa para el coloso del último campeón.