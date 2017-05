Xavi Llorens sigue los pasos de Guardiola y Luis Enrique

Arropado por todas sus jugadoras, Xavi Llorens comunicó públicamente y de forma oficial que la próxima temporada no seguirá al frente del banquillo del femenino azulgrana. El técnico pasará a formar parte del fútbol formativo en La Masia, cerrando una etapa en la que ha llevado a la sección del club a unas semifinales de la Champions League, algo impensable hace unos años. Además, este fin de semana puede ganar la Liga si derrota al Atlético de Madrid, que a falta de un encuentro para que acabe la temporada, se encuentra empatado a puntos con el equipo azulgrana en la primera posición.

El cansancio y el desgaste ha pasado factura a Llorens y sus palabras las podrían ratificar Pep Guardiola o recientemente Luis Enrique cuando anunciaron su decisión de abandonar el club a pesar de su buena trayectoria y buenos resultados. «Me quita un peso de encima, me siento liberado pero eso no quiere decir que sea un pasota. Quiero ganarlo todo y estoy confiado que queremos hacerlo bien. Le debemos una a la afición», desveló.

«Estar en un equipo como el nuestro, con este escudo y la presión que hay... El año pasado ya empiezo a estar cansado. Busco ser perfecto y pienso en lo que hay que hacer en lugar de disfrutar de lo que he hecho. Hablé con el presidente y era un momento idóneo para hacer otras cosas dentro del club», aseguró el técnico. Llorens desveló que «las jugadoras ya se lo esperaban pero que no se preocupen porque siempre estaré al lado de ellas, sea en el banquillo, en un despacho o desde casa. Confío mucho en ellas. Antes del partido con el Valencia decidí que debían saberlo de mi propia boca. Yo quiero ser amigas de todas y si alguna no quiere ser amiga mía no pasa nada».

El todavía entrenador azulgrana se mostró muy satisfecho del rumbo que está tomando el fútbol femenino en general. «Que salga mi nombre significa que pensáis en el femenino. Da igual de quién se hable. Eso es señal que hacemos las cosas bien y salimos por noticias buenas, no como hace años que cuando salía una noticia era para hundir más al equipo. Todo ha cambiado y ojalá vayan saliendo temas del fútbol femenino en las portadas», comentó. En este sentido no se mostró sorprendido de la progresión del Barcelona, semifinalista en Champions: «No me lo imaginaba pero lo había prometido. Cuando llegué al fútbol femenino era otra forma de entender este deporte. Tuve que hacer muchos cambios y tenía claro que íbamos a bajar. Había dudas pero a veces es bueno bajar un escalón para poder subir dos. Hemos crecido sin prisa pero sin pausa. Queríamos consolidar un equipo, estar entre las dos primeras y hemos conseguido muchos títulos. Había gente que no quería venir al Barça y ahora quieren venir todas».

El técnico azulgrana sabe que deja al Barcelona en lo más alto pero que el equipo aún tiene margen de mejora: «El futuro es esperanzador y va por el camino que tiene que ir. El club apuesta por el femenino. Ahora no es el momento de hablar pero el club va a hacer las cosas para ganar una Champions». Y destacó el nivel de sus jugadoras, con grandes opciones de ganar la Liga y con la Copa por disputar: «Este es el mejor momento. El mejor momento es ahora pero eso no quiere decir que ganemos algo. Son más buenas y juegan mejor pero los rivales también han crecido. El año pasado hicimos una temporada muy buena y no ganamos nada».

Ahora habrá que buscar un sustituto y no lo tendrá fácil la directiva. Jordi Mestre se pronunció al respecto. «No es un marrón, hoy en día es un privilegio encontrar a alguien porque todos quieren venir. Aunque es un reto porque Xavi deja el equipo en una situación muy destacada y es un referente. La persona que venga deberá afrontar este reto», explicó el vicepresidente deportivo. Mestre también añadió que «nadie es insustituible« cuando se le preguntó por los cambios que podría haber en el femenino tras la salida de Llorens.

En otro orden de cosas, Mestre se ratificó en sus palabras del pasado sábado cuando aseguró que «soy optimista y la renovación de Messi está muy bien encaminada, esperamos cerrarla en los próximos días o semanas».