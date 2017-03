Uno de los jugadores más laureados de la historia del Barcelona y del fútbol español es Xavi Hernández, que militó 17 años en el Barcelona antes de fichar por el Al-Sadd. Solo por este motivo es una voz autorizada a la hora de valorar cualquier cuestión concerniente el club azulgrana. El centrocampista se ha manifestado recientemente y ha asegurado que a pesar del contundente resultado que mantiene con ventaja al PSG, su ex equipo tiene opciones de remontar el resultado. Además, ha asegurado que todavía no se ve como entrenador de fútbol, por lo que queda bastante tiempo para que pueda acometer su salto al banquillo del Barcelona.

«Nadie puede adivinarlo. Ambos equipos querrán ir por delante. El PSG fue superior en todos los aspectos del partido de ida, pero el Barça es mejor. Neymar, Messi, Suárez y Busquets mostrarán su mejor cara. Y eso me hace pensar que una remontada es posible. Tácticamente y físicamente, mis excompañeros están listos», explicó Xavi sobre las opociones que tiene el Barça de revertir el 4-0 de la ida en el Parque de los Príncipes.

En la entrevista que Xavi concedió a Le Parisien también se le cuestionó por el mejor jugador del mundo y si es la baza del equipo azulgrana para pasar a cuartos de final. «Messi es clave en cada partido. En las últimas semanas ha estado en buena forma. Esto ya dura diez años. Excepto cuando se lesionó, él siempre ha marcado la diferencia. Es el mejor jugador de la historia». El futbolista se mojó a la hora de valorar la eliminatoria y se atrevió incluso con un pronóstico: «Soñando mucho, imagino un 4-0 para el Barça al final del tiempo normal y 5-0 en la prórroga. Pero debemos tirar a puerta, sino creo que voy a sufrir mucho. Dicho esto, si soy realista, hay que reconocer que será muy difícil».

La decisión de Luis Enrique de abandonar el banquillo del Barcelona la próxima temporada también fue abordada por el ex azulgrana. A pesar de ser el favorito de toda la afición para entrenar al Barça algún día, considera que aún no está preparado. «Es un sueño y se está convirtiendo en un proyecto. Estoy intentando entrenarme para esto. Todavía tengo que pasar el examen de entrenador en Madrid. Hay muchas cosas nuevas que aprender para hacer frente a un vestuario de 25 jugadores, con el personal técnico y médico», aseguró. El centrocampista quiso dejar claro que aún no podría entrenar: «¿Sucesor de Luis Enrique? No, no. Todavía no he aprobado los exámenes. Todavía pienso como un jugador de fútbol en lugar de como entrenador. La próxima temporada será la última como jugador, luego ya veremos.

Finalmente se permitió darle un consejor al Barcelona y avaló también el fichaje de Marco Verratti por el juego que desarrolla y lo que puede aportar al equipo. «Creo que Verratti se parece a mí. Buscará la pelota por abajo, irá hacia delante y organizará el juego. Rabiot es más como Iniesta, tiene gran proyección de futuro. Matuidi, sin tener una buena técnica, tiene también este registro. Verratti es pequeño, como yo y nunca pierde un balón, como yo. Técnicamente es increíble. Es un jugador que me gustaría ver en el Barcelona». Por este motivo fue claro: «Verratti sería el primer fichaje que haría. Con el debido respeto al PSG, el Barça no tiene grandes necesidades. Para mí, los tres de arriba son los mejores delanteros del mundo. Busquets es el mejor en su posición. Iniesta también. El recluta ideal para el Barcelona es Verratti». Finalmente, Xavi desveló la incidencia que ha tenido en que Unai Emery acabara recalando en el PSG: «Hablé con los dueños del PSG sobre la posibilidad de que ficharan a Emery y muchas veces les hablé de él, pero aconsejar no es la palabra. Nunca me lo preguntaron directamente».