TV3 vuelve a la carga contra el Barcelona

Tres días después del maremoto que desencadenó una investigación de TV3 sobre el Asiento Libre la televisión catalana ha vuelto a la carga con una nueva información que cuestiona la gestión de la actual directiva. La 'Corporáció' ha destapado que el Barcelona incumple el contrato que tiene con los turoperadores en el reparto de entradas para los partidos del Camp Nou. Según la información que ha emitido el departamento de deportes, este pasado verano los turoperadores que trabajaban con el Barça para llenar el Estadio con seguidores no habituales o turistas fueron excluidos del negocio.

La entidad catalana decidió variar las normas y les dejó fuera de los tres grandes partidos de la temporada: el encuentro liguero ante el Real Madrid, así como el de cuartos y semifinales de Liga de Campeones. Con esta decisión, el Barcelona pretendía ahorrarse las comisiones en este tipo de partidos en que la demanda suele ser superior y que garantizan ingresos considerables al club.

Según ha explicado TV3, dos turoperadores fueron los escogidos para gestionar estos partidos. Para el Barcelona-Real Madrid del pasado 3 de diciembre de 2016, el turoperador 'Fútbol and Music' recibió un gran paquete de entradas del club azulgrana para su comercialización. «Hemos sido y somos una de las agencias de venta de entradas más grandes y más muy valoradas. Por eso os podremos ofrecer igualmente este servicio, y lo haremos de una manera diferente», explicaba la agencia.

«Desconozco el qué hicieron los otros turoperadores, sé el que hice yo. En los últimos 10 años no he sido yo quien ha tenido más entradas por los partidos más importantes. La única persona que sabe qué tienen los turoperadores es el responsable», explica Lluís Crespo, propietario, dueño y responsable de la agencia. Según las informaciones de la televisión catalana, en el último clásico, el Barça informó que se abría el proceso de venta de entradas el día 1 de diciembre. No obstante, alguien compró un paquete de casi 300 entradas y las protocolizó ante notario el 30 de noviembre, un día antes de que los socios no abonados del Barcelona pudieran acceder a ellas. Este caso ha sido denunciado al club y se espera la respuesta de dónde salieron las entradas y quién las revendió.

Curiosamente, para el partido entre el Barcelona y la Juventus, de cuartos se final de la Champions League, los turoperadores no podían acceder a la venta de entradas. Pero se da la circunstancia que Lluís Crespo sí tuvo acceso a las mismas. «El Barça nos intenta ordenar, nos envían un mail dándonos los precios a los que tenemos que vender las entradas», explicó en su página web.

Según la información de TV3, el Barcelona ha infringido el código ético que trata de mantener con los proveedores, ya que en el mismo se descarta cualquier conflicto de interés o favoritismo, asegurando un uso imparcial de la información. La Televisión de Cataluña también desveló que el Barcelona rehusó concederles una entrevista con Jordi Cardoner, vicepresidente del área social, o con cualquier persona que respondiera a sus cuestiones.