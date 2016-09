A vueltas con la nueva Champions League

La anunciada reforma de la Champions League no entrará en vigor hasta 2018, pero los cambios con los que la UEFA pretende renovar su torneo más prestigioso no han gustado a todo el mundo y las críticas no se han hecho esperar. Incluso algunos organismos como la Asociación de las ligas profesionales europeas (EPFL) han llegado a amenazar a los gestores del fútbol europeo con «boicotear» los horarios de la «nueva» champions.

Entre los detractores del proyecto está el candidato a la presidencia de la UEFA Michael van Praag, que ha anunciado que si resulta elegido el miércoles renegociará con ligas y clubes la reforma de la máxima competición continental.

Un tema sobre el que su gran rival para suceder al francés Michel Platini, el esloveno Aleksander Ceferin aún no se ha pronunciado.

Van Praag - DE SAN BERNARDO

«Reabriré las negociaciones con los diferentes campeonatos y federaciones», declaró el presidente de la Federación Holandesa en esta propuesta de última hora. «No estoy satisfecho de la forma en la que se ha llevado este asunto. Todas las partes afectadas no han sido incluídas en las negociaciones, lo que no es democrático», argumentó.

Van Praag asegura que no estuvo presente en las negociaciones entre la Asociación Europea de Clubes y la UEFA, pese a ser miembro del comité ejecutivo de esta última.

El proyecyo para renovar la Champions League incluye nuevos cupos en el reparto de las plazas para los equipos europeos y nuevos horarios para incrementar su impacto en televisión.