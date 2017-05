El vestuario del Barcelona confía en Balaídos

El mensaje que traslada el vestuario del Barcelona es claro y rotundo: ganar el partido que queda ante el Eibar y esperar que esta semana traiga buenas noticias con una derrota del Real Madrid en uno de los dos partidos que tiene que jugar. Si Luis Enrique recordaba tras el encuentro en Las Palmas que el equipo de Zidane debía jugar en dos de los campos en lo que su equipo había perdido, ahora ha sido Rakitic el que se ha sumado a este esperanzador dato. Vigo es la próxima para de un Madrid que saldará ante el Celta el partido que ambos tienen aplazado por las inclemencias del tiempo. «El Madrid es capaz de ganar todos los partidos, pero todos los equipos se juegan lo suyo, son partidos muy duros, complicados, es difícil ganar todos esos partidos. Esperaremos ese pinchacito, pero lo primero es pensar en nosotros, ganar nuestros partidos y entonces aún pueden pasar cosas», ha sido el mensaje que ha ido lanzando el croata.

Pero el calendario va llegando a su fin y las oportunidades se van acabando. Por este motivo, Rakitic confía en el Celta. «Todavía queda. Ojalá su tropiezo llegue el miércoles», comentó en referencia a ese desplazamiento blanco a tierras gallegas. Y bromea al asegurar que «no sé si voy a ver el partido , depende si las niñas quieren ir al parque». El centrocampista resume el sentir del vestuario azulgrana, que tiene todas sus esperanzas puestas en Celta y Málaga: «Al Real Madrid le queda un partido entre semana, pero estamos confiados, tenemos que esperar. Todos estamos con la esperanza que fallen y seguir preparando nuestro partido del fin de semana que viene ante el Eibar».

Los azulgranas dan por hecho su triunfo el próximo domingo pero saben que para levantar el título no dependen de ellos y esperan un desenlace similar al que hubo en las Ligas de Tenerife, cuando el Barcelona de Cruyff ganó dos Ligas consecutivas gracias a sendas derrotas del Madrid, que dependía de sí mismo, en la última jornada en el campo del Tenerife. «No me importa en quién confiamos más, si Celta o Málaga, lo importante es que uno de los dos gane», apunta.

Rakitic, precisamente, está viviendo un buen momento después de un etapa en el que no ha jugado todo lo que quisiera. Fue en diciembre cuando se vio suplente pero se ha reivindicado a base de goles. El croata ha sido uno de los mejores soportes del tridente, ante jugadores que han sufrido lesiones o juego irregular, como Rafinha, Arda Turan o Alcácer.

Rakitic vivió su punto álgido a finales de abril, cuando fue capaz de marcar en el clásico ante el Madrid y en el derbi frente al Español. Dos goles en una semana. Y podría haber anotado también en el encuentro que se disputaba entre estos dos partidos, en una jornada intersemanal ante Osasuna. No obstante, en un acto de generosidad prefirió dejar que Mascherano ejecutara un penalti que iba a lanzar él ante las ausencias de los ya sustituidos Messi y Suárez. «Gerard Piqué me dijo que se lo dejara a Masche y al presi hay que hacerle caso», bromeó entonces. El centrocampista ya ha batido su mejor registro goleador desde que está en el Barcelona. En su primera Liga marcó cinco goles, en la segunda siete y ahora ya suma ocho a falta de una jornada.

Empezó la temporada reafirmado por su renovación hasta 2021 y el aumento de su ficha y de la cláusula de rescisión, que pasó de 100 a 125 millones de euros. Pero la relación con Luis Enrique se agrietó tras las numerosas sustituciones que sufría. No obstante, desde mediados de febrero volvió a asumir los galones que habitualmente lucía y ha vuelto a ser el jugador importante que el técnico asturiano fichó por 18 millones procedente del Sevilla.