Con el paso de los días el fichaje de Marco Verratti por el Barcelona parece diluirse. Si durante todo el verano el italiano mostró su intención de fichar por el club azulgrana y mantuvo diferentes reuniones con el PSG para que permitiera su salida, en las últimas horas la situación parece ir tomando un cariz completamente opuesto. Este viernes ya salió a entrenarse, abandonando el gimnasio, donde se había recluido como medida de presión para forzar una negociación. Y en las últimas horas ha salido a la palestra para pedir perdón públicamente por unas declaraciones de su agente Donato di Campli, en el Corriere dello Sport en las que criticaba duramente al jeque Nasser Al-Khelaifi, dueño del club francés. El representante de Verratti fue muy contundente cuando aseguró que «Marco es preso del emir».

El futbolista ha querido desmarcarse de estas declaraciones y se ha servido de los medios oficiales de la entidad gala para escenificarlo. «He pasado unos días difíciles, he visto esta mañana unas declaraciones de mi agente y quiero decir a todos que las manifestaciones de mi agente no reflejan mi pensamiento, ni son mis palabras. Yo sé que él trabaja para mí y por eso yo estoy aquí para disculparme con el club, con los aficionados, con toda la gente que trabaja aquí», ha explicado el centrocampista, que cada vez tiene más clara la dificultad para abandonar el PSG este año.

El italiano ha aprovechado para congraciarse con sus aficionados y no recibir sus iras, muestra de que casi da por perdida la posibilidad de irse: «He empezado la preparación, estoy muy contento del regreso y de reencontrarme con el club, con los compañeros, con los entrenadores. Yo sé que el club confía mucho en mí, quiero una vez más disculparme. Ustedes saben que yo no hablo a menudo, pero yo tengo mucho respeto por este club. Si en estos cinco años me he convertido en un gran jugador, ha sido gracias al PSG. Es por esto que yo me disculpo con este declaración, como yo he dicho antes no son mis pensamientos. Queremos que todo el mundo esté tranquilo. Yo espero que no pasarán más cosas como ésta. Desde que yo estoy aquí siempre he dado el cien por cien. Y continuaré siempre dando lo mejor para el club».

Estas declaraciones se han producido por después que Josep Maria Bartomeu haya dado caso por descartado el fichaje de Verratti. El presidente fue muy claro en una entrevista a Catalunya Radio. «Es un jugador joven, tiene proyección, calidad técnica y puede aportar una forma de hacer diferente en el mediocampo. Sabemos que le gustaría venir. Pero hay un club, el PSG, que no quiere vender y allí en Francia no hay cláusula de rescisión y lo que cuenta es la voluntad del club. Y el presidente del PSG no quiere negociar. El PSG tiene contrato con él y quiere contar con él. Y hasta hoy no hay manera de negociar. Lo damos por aparcado», explicó el mandatario.