Verratti se enroca

Marco Verratti sigue empeñado en fichar por el Barcelona y tratará de hacer todo lo posible para conseguirlo. No obstante, no lo tendrá nada fácil porque el dueño del PSG, Nasser al-Khelaifi, no está dispuesto a dejarle marchar pero será un tira y afloja que se dirimirá en los próximos días. El italiano hizo un paréntesis en sus vacaciones en Ibiza para realizar un viaje relámpago y reunirse en París con los máximos dirigentes del club francés. En el encuentro Verratti expuso su intención de marcharse y la contraoferta de los franceses fue una mejora contractual de 12 millones anuales, según ha informado Mediaset.

Verratti no se dejó seducir por la oferta económica del PSG y reiteró que su deseo es recalar en el Barcelona porque quiere dar un salto cualitativo en su carrera para poder optar a ganar títulos. El italiano se reunió con el presidente, Nasser Al-Khelaifi, y el director deportivo, Antero Henrique. En el encuentro, los rectores del club le recordaron que tiene contrato en vigor hasta 2021 y que no permitirán su marcha.

El Barcelona sigue a la expectativa de los movimientos que están realizando tanto el PSG como Verratti y el club azulgrana valora muy positivamente todos los movimientos del jugador, que se está implicando personalmente en forzar su salida del club parisino. El 4 de julio está previsto que el PSG vuelva a los entrenamientos, pero Verratti se plantea no acudir al primer día de pretemporada como medida de presión para forzar su salida.

Hay que recordar que el PSG no se plantea una salida de Verratti por menos de cien millones de euros, cifra que está muy por encima de las expectativas del Barcelona, que necesita realizar varios fichajes para reforzar su plantilla y no puede destinar una partida tan amplia para un solo futbolista.