Verratti empieza a tensar la cuerda con el PSG

Marco Verratti está dispuesto a acabar jugando esta próxima temporada en el Barcelona. El futbolista, que este pasado año firmo su ampliación de contrato con el PSG, quiere forzar su salida y ya ha empezado su estrategia de desgaste, aunque no lo tendrá fácil para conseguir el visto bueno del jeque dueño del club francés. Si algo no le hace falta al PSG es dinero, por lo que no negociarán una salida de su centrocampista estrella. El club francés no está dispuesto a percibir menos de cien millones de euros, cantidad que el Barcelona considera exagerada e inalcanzable. Por este motivo, la única vía para posibilitar el fichaje radica en la postura de fuerza que pueda adoptar el jugador.

Verratti ya le comunicó la semana pasada al director deportivo del PSG, Antero Henrique, su intención de aceptar una propuesta del Barcelona, que quiere reforzarse con el italiano en su intención de preparar el relevo generacional con Andrés Iniesta. Este pasado lunes fue el agente del futbolista, Donato di Campli, el que mantuvo una reunión con el club parisino para abordar el futuro del jugador. Ahora, el representante ha empezado a tensar la cuerda reconociendo las intenciones de Verratti. «Gestiono la carrera de un campeón y los campeones tienen que ganar títulos», ha explicado en Sky Sports, confirmando que Verratti quiere dar un paso adelante en su carrera

Di Campli también tiene clara la dificultad de conseguir el visto bueno para un traspaso: «Veremos, es complicadísimo, pero hemos expresado nuestras ideas al PSG. Cualquier club intenta fichar jugadores aún con contratos largos. El fútbol es así y debemos aceptarlo. No es una cuestión del Barcelona sino de proyectos». Si no quiso mencionar al Barça, sí que dejó claro que el futbolista no regresará al fútbol italiano: «Es muy difícil, no creo que haya clubes que puedan permitirse una operación de este tipo».

Hay que tener en cuenta que Verratti aterrizó en el PSG en la temporada 2012-13 y que tras cinco campañas en el club francés lo ha ganado todo a nivel nacional (cuatro Ligue 1, cuatro Supercopas de Francia, cuatro Copas de la Liga y tres Copas) pero se ha estrellado sistemáticamente en Europa y esta temporada ha vivido una auténtica debacle con la eliminación en octavos encajando un duro 6-1 en el Camp Nou y perdiendo la Liga ante el Mónaco. Su relación con Emery, además, no es idílica y buscaría nuevos retos en su carrera profesional.