La vergonzosa tangana que el VAR no supo resolver

México mantiene sus opciones de pasar a la siguiente fase de la Copa Confederaciones después de remontar el gol inicial de una combativa Nueva Zelanda. La selección mexicana ganó 2-1 un partido de alta intensidad que dejó una de las imágenes del torneo y muchas dudas sobre la utilidad del VAR (Video Assistant Referee), el videoanálisis del juego para ayudar al árbitro.

Ocurrió tras un contragolpe de los neozelandeses que Diego Reyes frenó con una clara falta mediante un agarrón a Boxall. Éste no reaccionó muy bien y propinó una dura patada a Héctor Herrera, que llegaba veloz a ayudar a su compañero en la defensa de la jugada.

Esta acción encendió la mecha de una multitudinaria pelea a la que llegaron prácticamente todos los jugadores de los dos equipos y en la que hubo empujones, golpes, toques en la cara...

El árbitro Bakary Gassama acudió al VAR para aclarar lo que había sucedido en la polémica montonera, pero finalmente sirvió de poco. Después de muchos minutos de espera, con el juez atento a lo que le decían desde la sala de vídeo por el pinganillo y visitando la pantalla colocada a pie de césped, éste resolvió la jugada por etapas -con una reanudación del juego frustrada entre medias- con tres tarjetas amarillas para Boxall, Diego Reyes y Herrera. Una sorprendente decisión.

