Valverde trata de aislarse del caso Neymar

La situación de Neymar y su acercamiento progresivo al PSG siguen centrando la actualidad del Barcelona a pesar del debut en pretemporada de esta noche. El encuentro ante la Juventus parece haber quedado en un segundo plano y la preocupación que hay en el seno del barcelonismo se nota constantemente. El ejemplo es la rueda de prensa que han ofrecido Valverde y Sergio Busquets como previa a un choque con visos de Champions League. Casi todas las preguntas versaron sobre el delantero y las sensaciones que tiene el vestuario sobre la posibilidad que Neymar cambie de aires. El técnico quiso mandar un mensaje de tranquilidad y se mostró confiado en su continuidad.

«Estamos en época de rumores y lo entendemos perfectamente. Neymar está con nosotros. Contamos absolutamente con él y, con respecto a la pregunta, no he hablado con él sobre su futuro, hemos hablado de cuestiones tácticas. Cuando pensamos en el día a día, contamos con él absolutamente. Lo queremos mucho, no sólo por lo que aporta en el campo, sino por lo que nos aporta en el vestuario», aseguró el preparador, que está ilusionado con su primer encuentro como entrenador del Barcelona: «Lo estoy viviendo con normalidad y, al mismo tiempo, expectación. Tengo ganas de ver a mi equipo en competición. Los voy conociendo poco a poco por los entrenamientos, pero en la competición es diferente. Aunque no sea partido oficial, tengo ganas».

Trató sin demasiado éxito de cerrar el capítulo de preguntas sobre Neymar. «Entiendo las preguntas, pero parece que hay que preocuparse de lo que no ha pasado. Por ahora, no hay que preocuparse de nada», terció ante la insistencia de los periodistas antes de explicar que repartiría los minutos entre todos sus jugadores. Tampoco quiso polemizar ni dar titulares cuando le preguntaron por el interés por Dybala: «A todos nos gustan os buenos jugadores, pero sobre todo me gustan los míos. Esos son los que más me gustan», se limitó a comentar.

El vestuario le pide que se quede

Neymar es un futbolista con un gran ascendente sobre sus compañeros, no solo por su calidad sobre el terreno de juego sino también por su carácter jovial y bromista en el vestuario. Estos días se han producido varias reuniones entre el brasileño y varios pesos pesados de la plantilla con la intención de convencerle de que se quede en el Barcelona. La plantilla sabe que con Neymar son más fuertes y que el equipo gana teniéndole en sus filas. De hecho, tras el último entrenamiento de este pasado jueves (madrugada del viernes en España) se produjo una breve charla entre el futbolista y el presidente Josep Maria Bartomeu en la que ell futbolista le explicó la situación y el mandatario trató de reconducirla pidiéndole tiempo.

Sergio Busquets lo explicó ayer abiertamente aunque evitó mojarse sobre si el futbolista acabará aceptando finalmente el ofrecimiento del PSG. «Es una pregunta para él. Está claro que estamos en tiempo de fichajes, rumores. No sé qué pasará con Neymar. Si alguien lo sabe, es él», explicó cuando le cuestionaron si le veía más fuera que dentro del equipo. El capitán azulgrana añadió que «no hace falta que le diga nada y él ya sabe dónde está. Lo que quiero es que esté aquí muchos años, pero los rumores existen».

También Mascherano se pronunció sobre su compañero. «El Barça es un club que le permitió jugar al más alto nivel, pero cada jugador toma sus propias decisiones. Es joven y espero que se quede en Barcelona por varios años», apuntó el argentino en una entrevista concedida a la ESPN. El Jefecito no cree que esta situación perjudique al brasileño sobre el terreno de juego: «Es realmente un jugador importante, debido a su edad, y es el futuro del club. Está acostumbrado a la presión, siempre habrá rumores y especulaciones en torno a él». Y concluyó: «Todo el mundo espera el 31 de agosto para ver lo que sucederá. Neymar es parte de este negocio, es por eso que hay tantos rumores».