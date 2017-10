Fútbol Valverde solo defiende una bandera, la del Barça El técnico evita pronunciarse sobre la situaición política de Cataluña y defiende a André Gomes, silbado por la afición

SERGI FONT

Ernesto Valverde huye de las polémicas y no le gusta meterse en charcos. Lo ha vuelto a demostrar cuando se le ha preguntado por su opinión sobre la situación de Cataluña y si esto podría afectar a su equipo. «Nos centramos en el fútbol para que la gente disfrute. Es verdad que cualquier estadio es un lugar en el que la gente se expresa pero lo fundamental es que la gente viene a ver ganar a su equipo», empezó asegurando. Y añadió: «Cada uno puede expresarse como crea conveniente pero si estoy aquí es porque soy entrenador del Barça y represento a un montón de gente con ideas diferentes. Y lo único que quiero es que mis aficionados estén contentos, los que defienden una bandera, la del Barça. Intento ser comedido». En lo que si entró de lleno es a la hora de defender a André Gomes, que es un jugador que no goza de la simpatía del Camp Nou. «Tiene la suerte que puede jugar en varias posiciones, como ya hizo el año pasado. Es una ventaja para él y para nosotros. Es fuerte, técnico, con disparo y que nos puede ayudar en cuestiones tácticas. Aquí se pone en duda a muchos jugadores y no lo entiendo. Tenemos que quererlos porque son los que van a sacar todo esto adelante», señaló.

Se mostró comprensivo el entrenador por la expulsión de Piqué, que vio dos amarillas. Es la tercera tarjeta que le muestran por tocar el balón con las manos: «No he visto la jugada. La he visto de lejos y no lo he percibido. Tengo la intención que es algo instintivo y seguramente le habrá dado con la mano. Con una tarjeta no creo que haya sido premeditado. No le doy mucha importancia». Y bromeó con Messi, que anotó su gol número cien en competiciones europeas. «Espero que Leo llegue a los 200 esta misma temporada, lo que es difícil. Rompe barreras permanentemente».

Valverde analizó el encuentro y se mostró satisfecho por la imagen mostrada: «Estamos contentos porque ganar en Champions no es fácil. Ellos han venido a defender muy cerca de su área ya sorprendernos a la contra. Hemos tenido ocasiones y el contratiempo de la expulsión no s ha impedido irnos más arriba. El ritmo se resiente pero lo hemos podido solventar». No obstante, reconoció haber sufrido en algunas fases del choque: «Ellos han tratado de no arriesgar aún estando nosotros con diez. Su objetivo era llegar con el 1-0 a los últimos diez minutos y quemar todas sus naves y jugárselo todo en los últimos momentos. Hemos podido conseguir el segundo gol y eso nos ha tranquilizado».

El preparador extremeño cumple cien días en el banquillo. Quiso quitarle trascendencia a su trayectoria, que le mantiene líder en Liga y en su grupo de Champions: «Los resultados están bien y estamos consiguiendo resultados pero mañana es otro día y todo cambia de la noche a la mañana. En agosto estábamos muy mal porque perdimos la Supercopa y ahora estamos muy bien. Cruzaremos los dedos». En este sentido se mostró humilde: «Los vestuarios, en el fondo, todos son parecidos. Los jugadores lo que quieren es ganar partidos y jugar bien y el entrenador trata de encauzarlo. Ahora hablamos así porque los resultados están saliendo. Nos movemos en extremos. Si perdemos estamos muy mal y si ganamos nos salimos de la tabla. Ni tanto ni tan poco. Ya veremos cómo estamos el sábado tras el partido».

Sergi Roberto valoró positivamente la victoria y el partido. «Hemos empezado fuertes, hemos atacado, hemos tenido ocasiones de gol. Ellos estaban encerrados atrás y nosotros hemos controlado el balón. Intentaban salir, pero ha sido una victoria muy buena y controlada», explicó el futbolista, que ayer jugó de lateral. Y se refirió a la buena racha que lleva el equipo: «Creo que las sensaciones son muy buenas, no hemos perdido en liga y estamos invictos en la Champions. Hay que seguir trabajando. Lástima del gol, pero también estamos sólidos en defensa». Tras elogiar a Messi («se acaban los calificativos para describir a Leo, es el mejor de la historia. Es un placer para nosotros, sus compañeros, entrenar con él y jugar con él. Es un placer tenerlo en el equipo»), defendió a Piqué, que vio la tarjeta roja tras meter un gol con la mano, lo que le supuso la segunda amarilla: «Es una acción que no piensas, quería meter gol. Me ha dicho que se le quedó atrás. Es el instinto».

Olympiacos, resignado

Takis Lemonis se mostró tranquilo tras la derrota. El técnico de Olympiacos lamentó las jugadas en las que recibieron los goles, que según él, llegaron cuando el equipo griego empezaba a atacar. «Una derrota siempre es una derrota. Los aficionados estaban contentos de la imagen del equipo y eso me parece positivo pero los dos minutos de los goles nos han matado las expectativas. Hemos hecho todo lo que hemos podido ante el que posiblemente es el mejor equipo del mundo. Ya veremos qué podemos hacer dependiendo de los resultados», apuntó Lemonis. El preparador fue cuestionado sobre la frase de Botía en la previa, cuando aseguró que más que ganar el objetivo era salir del Camp Nou con una sonrisa: «Cuando uno sigue un plan y uno ve que el plan funciona te sientes bien, pero hablar de sonrisas... Yo personalmente no me voy con una sonrisa».