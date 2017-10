Valverde responde a Simeone: «Nos adaptaremos al menú y a la vajilla»

Ernesto Valverde ha tirado de ironía para contestar a Simeone, que en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante ambos equipos ha se ha mostrado inflexible ante las habituales quejas culés por el estado del césped. El técnico rojiblanco había recurrido a una metáfora al apuntar: «No soy el jardinero. Soy entrenador. Cuando te invito a comer a mi casa te ofrezco a comer lo que tengo, con mi plato, mi mantel… No te digo cómo tengo yo que comer en tu casa, si con un plato cuadrado o no». Valverde le ha respondido utilizando su misma terminología: «Nos adaptaremos al menú, a la vajilla y a todo».

El técnico azulgrana también ha analizado el encuentro que espera mañana: «Los partidos contra el Atlético están marcados en el calendario. Son importantes, históricamente disputados, con marcador incierto. Con el nivel que tiene el Atlético en los últimos años, lo hace doblemente difícil. Es un candidato al título y sabemos la importancia de este partido». El preparador tabién se refirió al ambiente hostil que les esperará tras los últimos acontecimientos políticos acontecidos: «El que quiera ponerse la venda antes de la herida, puede hacerlo, pero vamos a un campo con un ambiente espectacular, en el que no hemos jugado todavía y, no nos engañemos, son dos equipos que optan a ganar la liga. Será un ambiente fuerte, pero esto es un partido de fútbol, nada más. Esto está para inventado para que la gente vaya, disfruta y sufra con su equipo y nada más. Esto es un espectáculo y queremos que la gente disfrute, que para eso estamos. peramos un ambiente fuerte, pero nada más. Esto está inventado para que la gente vaya a disfrutar y a sufrir con su equipo».

Valverde espera contar con Suárez y con Iniesta, que sufrió problemas musculares en el último partido liguero: «Ayer ya entrenó con el equipo y lo hizo de manera normal. Esperamos lo mismo para hoy y entendemos que estará disponible. Ya veremos si entra en la convocatoria y si juega. Pensamos que estará disponible». Eso sí, espera que sus estrellas no acusen el virus FIFA: «Está claro que vienen muchos de ellos de jugar partidos definitivos y decisivos. Desde ese punto de vista, el nivel de tensión que han acumulado, es importante. Pero también los tiene el Atlético de Madrid. Si fuera un partido sin tantos alicientes como este, me preocuparía más, pero aquí todos somos conscientes de la potencia del Atlético, de que jugamos fuera... eso ayuda a estar totalmente centrado. Espero que demos una buena medida».

Tras un primer tramo liguero en el que el calendario ha sido favorable, llega la primera prueba de fuego. «Parece que siempre viene el reto después. Parece que los anteriores no cuentan y sí que cuentan. Nuestro rival viene de empatar en el campo del Leganés. Interpretamos que el partido de mañana tiene una lectura especial, pero no vamos a pensar que los anteriores no valían», señaló. Eso sí, no se olvida que estamos ante el mejor arranque liguero del Barcelona: «Eso se analiza a posteriori porque a priori te puedes equivocar. Llevamos una buena racha y el rival de mañana es importante». Y añade: «El Atlético rentabiliza mucho sus goles. Tiene goleadores, pero es un equipo al que sus rivales les cuesta hacer gol. Es verdad que tenemos buenos números en goles marcados, pero lo cierto es que nos enfrentamos a un rival incómodo. Si se pone por delante, nos puede costar. Lo tenemos claro».

Los elogios a Leo Messi se sucedieron y Valverde se alegó de la clasificación de Messi para Rusia 2018: «Quiero que todos mis jugadores vayan al Mundial y, claro, me preocupaba la repesca y que se tuvieran que ir a Nueva Zelanda, que podríamos haber perdido a Mascherano y Messi para Sevilla. Creemos que es bueno para él y para nosotros que vaya». Precisamente, Messi seguira sin entrar en las rotaciones y el entrenador explica los motivos: «Ha hecho una pretemporada normal. Me refiero a que no ha habido Mundiales ni otros compromisos. Ha hecho una pretemporada típica, pienso que está fuerte y pensamos que en este tramo de la temporada era importante que nos ayudara. En principio está bien y, mientras esté bien, seguirá jugando».