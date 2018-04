Fútbol Valverde quiere cerrar las heridas ante el Valencia «Estamos en un momento difícil. Posiblemente es el segundo momento más difícil del curso, después de agosto», asegura

SERGI FONT

La rueda de prensa previa al partido entre el Barcelona y el Valencia giró en torno a la eliminación de Champions y cómo les está afectando. Valverde reconoció que están en un momento complicado pero que tienen por delante Liga y Copa para firmar una buena temporada. «He visto bien al equipo, dentro de que estamos en un momento difícil. Posiblemente es el segundo momento más difícil del curso, después del mes de agosto. Desde aquel día hemos llevado una línea muy buena y hemos llegado a este partido en el que hemos perdido y hemos quedado fuera de una competición que nos hacía mucha ilusión. Lo sentimos por nosotros y por la afición. Al final, lo que quieres es que llegue ya un partido. Si seguimos pensando en aquel partido, vamos a seguir perdiéndolo. Hay que pensar en los que vienen, en enchufarnos y en conseguir nuestros retos para esta temporada, que aún no los hemos conseguido», empezó explicando el técnico azulgrana.

Valverde explicó que el gran objetivo es levantarse de nuevo. «Yo estoy bien y este no es el peor momento de mi carrera deportiva, seguro. Es evidente que es un momento malo, no lo voy a negar. Aquí estamos todos para ganar partidos y cuando perdemos hay que juntarse más», explicó, y aseguró que solo los partidos pueden borrar el ánimo que hay en el vestuario: «Ha sido un entrenamiento más corto de lo habitual. Messi está tocado, como todos, pero con ganas de que el balón eche a rodar otra vez». Siempre optimista, el preparador trató de hacer una lectura positiva de la eliminación: «Me gustaría que la repercusión de lo de Roma fuera positiva, igual que nos pasó en agosto. Aquello parecía una hecatombe, pero nos pusimos las pilas y tiramos adelante. Claro que le he dado vueltas al partido, es lo que tiene ser entrenador. Ahora no vale decir lo que hubiera hecho, sabiendo el resultado. Hay que pensarlo antes para poder incidir en el partido».

Sabe que está en el ojo del huracán y que muchos le señalan como el máximo culpable por el planteamiento que hizo, aunque no le concede demasiada importancia: «A la hora de analizar las cosas, cada uno lo hace como cree conveniente. Con una derrota de este tipo, ya sabemos que hay barra libre para hablar de todo. Yo ya lo sabía cuando firmé mi contrato. Hemos tardado en tener una derrota. Han sido nueve meses más o menos. Ahora ha llegado este momento y hay que aguantar. Va con el cargo y lo admito». Y reconoció que se siente señalado: «No lo sé, pero me imagino que sí, pero cuando firmas por estos equipos, sabes que esto es así. Tienes que aguantar el tirón cuando vienen las derrotas. Esto no me sorprende, lo sabía. Le ha pasado a todos y me pasa a mí». No obstante, quiso defenderse de las acusaciones que aseguran que traicionó al estilo del equipo: «No tengo esa sensación. No lo veo por ningún lado. Una cosa es que no seas capaz de superar una circunstancia y otra ponerte dramático y escribir una novela de terror».

Leo Messi durante el entrenamiento de esta mañana -EFE

Este sábado el Camp Nou dictará sentencia y Valverde sabe que no será un encuentro plácido: «La reacción del Camp Nou irá en función de nuestra puesta en escena. Somos conscientes y sabemos que tenemos que ir a por el partido. Nos quedan 10 puntos para ser campeones. Nos ha costado mucho y no podemos quedarnos lloriqueando en casa por lo que ha pasado. Hay que pensar que si ganamos mañana, nos quedarían siete puntos para ser campeones. Si nos lo dicen hace un tiempo, no lo hubiésemos creído. No debe impulsarnos lo perdido, sino lo que podemos ganar". El extremeño concluyó desmintiendo que Messi o Piqué le pidieran explicaciones por su planteamiento tras el partido en el Olímpico de Roma: «No te tengo nada que decir de eso, más que nada porque no hubo nada. Pero como ahora hay barra libre...».