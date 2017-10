Valverde se queda a una victoria del mejor arranque liguero de la historia del Barcelona

El Atlético de Madrid ha acabado con la racha del Barcelona, que sumaba siete victorias consecutivas en los siete partidos de Liga disputados hasta el momento. Este empate ha impedido que Ernesto Valverde pudiera igualar el mejor inicio liguero del club azulgrana en su historia, que está en poder de Gerardo Tata Martino, que sumó ocho victorias seguidas en la Liga 2013-14. El Wanda Metropolitano y el virus FIFA se conjuraron para impedir que la racha azulgrana prosiguiera tras el parón liguero a causa de los compromisos de las selecciones nacionales.

El Barcelona del Tata Martino ganó a Levante (7-0), Málaga (0-1), Valencia (2-3), Sevilla (3-2), Rayo (0-4), Real Sociedad (4-1), Almería (0-2) y Valladolid (4-1). La visita a Osasuna (0-0) fue la que determinó el final de la frenética carrera. El club azulgrana no ha podido hacer valer su suerte ante el Atlético en las visitas ligueras que le rinde. De las últimas siete visitas al equipo rojiblanco, seis acabaron con triunfo azulgrana. No obstante, Saúl se encargó de romper los guarismos culés y el gol final de Luis Suárez no permitió pasar del empate.

Valverde había empezado de forma impecable en los primeros siete partidos. Betis (2-0), Alavés (0-2), Español (5-0), Getafe (1-2), Eibar (6-1), Girona (0-3) y Las Palmas (3-0) habían sido sus víctimas antes de visitar el Metropolitano. La derrota ante el Real Madrid en los dos partidos de Supercopa de España en agosto, que generaron mucha inquietud en la afición azulgrana, quedó difuminado por este arranque liguero, complementado con dos victorias en los dos primeros partidos (Juventus y Sporting de Lisboa) de la fase de grupos de la Champions League.

El Barcelona afronta ahora tres semanas en las que disputará seis partidos antes del parón fijado por la FIFA para los partidos de selección. Tres partidos de Liga (Málaga, Athletic y Sevilla), dos de Champions (doble enfrentamiento ante el Olympiacos) y una de Copa del Rey (ante el Murcia en dieciseisavos de final) son los compromisos que deberá afrontar con el objetivo de mantener el liderato liguero y asegurar su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones y de la Copa del Rey.