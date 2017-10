Champions League Valverde no considera definitiva la distancia con el Madrid El técnico tratará de cerrar este martes la clasificación para los octavos de la Champions ante su ex equipo, el Olympiacos

Barcelona 30/10/2017 17:56h Actualizado: 30/10/2017 17:57h

Ernesto Valverde regresa esta noche a Atenas, donde vivió tres temporadas en las que conquistó tres Ligas y dos Copas, lo que le granjeó una gran estima entre los aficionados del Olympiacos. Esta noche tratará de conseguir la clasificación del Barcelona pero sabe que gozará del apoyo del público heleno y tuvo palabras de agradecimiento. «Es emocionante venir a Atenas de nuevo, que ha significado tanto para mí. Estoy expectante por vivir el partido de mañana, en el que nos jugamos la clasificación y el Olympiacos también. Viví tres años extraordinarios aquí», explicó. Y añadió: «El público es diferente al de allí. Aquí vienen a participar. sé que aunque me quieran mucho no se olvidarán de animar a su equipo»

Valverde tiene las bajas de Iniesta y Piqué. El central no podrá jugar por sanción tras haber sido expulsado en el partido del Camp Nou. Javier Mascherano ha viajado sin el alta médica por una proceso febril, aunque el técnico confía en que se recupere a tiempo. Vermaelen, que ha entrado en la lista, podría disputar sus primeros minutos esta temporada. «Vermaelen también estaba con problemas pero ya está bien. Espero que él y Mascherano estén bien para el partido de este martes».

La situación en Liga, con la derrota del Madrid y la distancia en la tabla, fue uno de los temas de la rueda de prensa. «La Liga es complicada y no solo nosotros tenemos que sufrir en San Mamés para ganar, sino que el Madrid pierde en Gerona, el Valencia sufre en Vitoria, el Sevilla también lo pasa mal en casa... Los puntos valen mucho, hay que trabajar mucho para ganar y cada jornada estamos expuestos a tener un tropiezo y a que las distancias se acorten o se amplíen. Esta jornada es un ejemplo y hay que darle mucho valor a las victorias», apuntó. Y aseguró no estar pendiente de lo que hacen los demás: «Nos preocupan todos y ninguno. Solo pensamos en ganar nosotros y no mirar hacia atrás porque aún es pronto y las distancias no son definitivas».

Finamente, también se le cuestionó por la situación de Cataluña: «Son situaciones importantes en las que tratamos de abstraernos haciendo lo que hacemos mejor, que es jugar al fútbol. Estamos expectantes por lo que va ocurriendo día a día pero nos centramos en el juego».

Olympiacos, resignado

En el Olympiacos son conscientes de la dificultad de conseguir un resultado positivo ante el Barcelona y así lo reconocen abiertamente. Takis Lemonis, entrenador del equipo griego explica: «Tenemos que ser realistas. El enfoque no cambia mucho. Podemos cambiar algo, pero para un grupo así el enfoque no puede tener muchos cambios». Lemonis añadió: «El grado de dificultad es el mismo. Incluso si hubiéramos asegurado al cien por cien la clasificación, seguiría jugando de la misma manera, pero no se trata solo de nuestros propios resultados, sino especialmente del Sporting-Juventus de mañana. Las dos últimas jornadas son claves si queremos hacer algo. Seguramente el Barcelona y la Juventus son los grandes nombres del grupo, pero el Sporting es un equipo muy fuerte».

También habló Kostas Fortounis, que confía en el ambiente que se pueda vivir en el estadio ateniense. «Es uno de los partidos más difíciles de la temporada. Esto lo saben los entrenadores. Lo analizarán hoy y mañana para hacer el trabajo correcto y para limitar a los muy buenos jugadores del Barcelona en el campo. Sabemos lo difícil que es jugar ante el Barcelona, pero con la fuerza de nuestra afición trataremos de jugar bien y obtener un resultado positivo», aseguró. Fortounis también tuvo palabras de elogio hacia Valverde: «Espero que reciba una cálida bienvenida porque se lo merece. Es un gran entrenador y ha llegado al mejor equipo».