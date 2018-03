Fútbol Valverde asume la «Messidependencia» del Barcelona «Con y sin Messi todos los equipos son diferentes», explicó refiriéndose la derrota de Argentina ante España (6-1)

Probablemente el debate de los próximos días en la Ciudad Condal será la dependencia que el Barcelona tiene de Messi. El argentino fue determinante y le cambió la cara al equipo tras una hora de suplencia. Leo provocó un cambio de imagen en el Barça y acabó logrando el gol del empate casi sobre la bocina que marcaba el final del partido. Ernesto Valverde no es ajeno a la influencia que tiene el atacante sobre los suyos, aunque se congratula de tener al rosarino en sus filas. «Tenía previsto que jugara, aunque es verdad que está con molestias. Llevaba tiempo inactivo y necesitaba jugar. Cada vez que toca la pelota es decisivo, ya lo sabemos. Ha sido un partido en el que ha habido de todo», empezó explicando el entrenador extremeño. Y añadió: «Con y sin Messi todos los equipos son diferentes. Y no haré una referencia a lo que pasó hace unos días», en clara alusión a la derrota de Argentina (6-1) ante España con Messi en el palco aquejado de las mismas molestias que le han hecho comenzar el encuentro en el banquillo ante el Sevilla.

Valverde también valoró el partido y el empate final. «El primer tiempo ha sido bastante igualado. Nos han montado alguna contra tras córner, pero también hemos tenido ocasiones claras. En la segunda parte, gracias a sus mediocentros y a la velocidad en ataque, el Sevilla ha metido pronto el 2-0. Luego nos hemos arriesgado a recibir el 3-0 y hemos acabado empatando. Esto es así. Primero hemos marcado un gol para entrar en el partido y al final marcó Leo», explicó el preparador. Valverde estaba exhultante tras el empate final: «Hemos tenido fe para encontrar un primer gol que nos metiera en el partido. Los laterales estaban muy altos, jugando muy cerca del área del Sevilla... De ahí la celebración que hemos tenido».

El entrenador azulgrana justificó los numerosos ataques que realizó el Sevilla y las muichas ocasiones de gol ante Ter Stegen. «Somos un equipo que no concede mucho. El hecho de haber recibido el segundo gol tan pronto nos ha afectado. No hemos sabido controlar sus contras. No nos ha pasado durante la temporada», apuntó. Y finalmente no descartó que este encuentro tuviese algún nexo en común con la próxima final de Copa: «Tenemos que tener claro el rival que tenemos y desde luego nos sirve de referencia para la Copa».

Lección para la Champions

Por su parte, el Sevilla lamentó que se le escaparan dos puntos en los instantes finales. Montella espera que sirva de lección de cara a la Champions, ya que el martes reciben al Bayern de Múnich. «Estoy orgulloso por el partido del equipo y su espíritu. Tenemos que mejorar para marcar cuando se puede marcar. Hemos podido cerrar el partido. Ha sido una pena. El Barcelona tiene grandes jugadores y te puede pasar esto», reconoció el técnico del Sevilla.

«Es bueno para el martes porque es una lección para la Champions», añadió Montella, que apuntó: «Tenemos que aceptarlo y mejorar. Tenemos que estar enfadados con nosotros mismos. Estoy orgulloso por lo que hicieron los jugadores, pero no se nos puede escapar este partido. El fútbol es así». El italiano aseguró que «esta noche dormiré poco. Será importante hacer un partido así el martes porque el Bayern es un gran equipo».