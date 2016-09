Manchester vibra con el «derbi tóxico»

LUIS VENTOSO Corresponsal En Londres 10/09/2016 05:48h - Actualizado: 10/09/2016 05:48h. Guardado en: Deportes Fútbol

En mayo del año pasado, Mourinho tocaba el cielo en Chelsea. «Ya no soy el ‘Special One’, ahora soy el ‘Happy One’», proclamó, para recochineo de la prensa británica, que siempre se lo ha observado con un divertido distanciamiento irónico.

Aquel mayo, Mou festejaba la conquista de la Premier, pero en sus palabras de celebración no pudo contenerse y mandó un recado: «Podría elegir cualquier lugar del mundo donde es más fácil ser entrenador que aquí. Podría ir a un país donde un utillero puede ser entrenador y ganar un título». Ni siquiera en sus horas más felices logró olvidar a su enemigo íntimo, Pep Guardiola, enrolado entonces en Munich. Siete meses después, el Chelsea despedía a Mou, que lo dejó en el puesto 16 y salpicado por escándalos tan arrabaleros como su extraña cuita con la bella doctora Carneiro, médico del club.

Hoy (13.30 horas, Movistar Fútbol), los dos tocayos, José y Pep, vuelven a cruzarse tres años después de su último duelo, en un derbi en Old Trafford entre el Manchester United y el City. Las 75.600 localidades han volado y se pagan en la reventa a 700 euros. Nadie quiere perderse lo que se ha bautizado en Inglaterra como el «derbi tóxico», en alusión al vinagre de sus rencillas. Una semilla de odio que se sembró en mayo de 2008, cuando el Barcelona entrevistó a los dos para ocupar el banquillo y eligió al canterano. Mou nunca ha perdonado aquella afrenta: un entrenador con una Champions en su palmarés se veía relegado por un novato que entrenaba al filial.

En Inglaterra hay ganas de circo, es innegable. «¡Mourinho todavía no ha encontrado una conspiración!», se lamentaba ayer un comentarista en «The Times». Otros saludan el odio africado de Mou, de 53 años, y Guardiola, de 45, como «una soap opera», un culebrón de enredo de trazas cómicas. Pero desde que llegaron a Inglaterra a comienzos del verano están decepcionando, porque han guardado las formas, lo cual perjudica al circo. Tal vez atienda a la necesidad que tienen ambos de prestigiarse de nuevo. Pasan por ser los dos mejores entrenadores del mundo, uno desde el bronco estilo «amarrategui» y otro desde el sobón «tiki-taka». Pero Mou salió trasquilado de su segunda etapa Stamford Bridge y Pep fracasó en Munich, pues se le escapó la Champions, que era lo que de él se esperaba.

Pep, que es de la escuela de matarlas callando, ofreció un recital de estudiada bonhomía en su rueda de prensa de ayer. Preguntado si se tomaría un vino al acabar el partido con el que antaño llamaba con desprecio «Don José, el puto amo», no lo dudó: «Si me invita, lo haré». Más tarde hasta regaló elogios: «He dicho muchas veces que tengo un montón de respeto por él. Siempre trato de aprender y también lo hice de él. José fue mi entrenador en la etapa de Bobby Robson en el Barcelona. El último encuentro con él, en Madrid con el Barcelona, no fue fácil. Pero nos hemos visto hace tres semanas en una reunión de entrenadores de la Premier y estuvimos hablando. Nuestra rivalidad está más en los medios».

Don José en cambio estuvo más frío y comedido. «Es un partido normal», comentó de manera inverosímil sobre un derbi entre dos rivales imbatidos en el arranque de la Premier, que enfrenta a un City que se gastó este verano más de 200 millones de euros en fichajes con unUnited que invirtió 175 millones (incluidos los 120 que pagó a la Juve para hacerse con el joven centrocampista francés Pogba, el ser humano más caro de la historia de la Liga inglesa). Cuando le preguntaron por Guardiola, Mourinho sacó su talante mourinhesco: «¿Hay algún problema? No necesitas que te responda», y añadió que los entrenadores no son lo importante del derbi: «Esto va de los jugadores».

El United, el más rico del mundo

El United, el club más rico del mundo, es 16 años más antiguo que el City y lo desborda en palmarés: 20 títulos de la Liga inglesa frente a cuatro. La afición del City es más local; se pretende el club real de Manchester, ciudad inglesa grande, feucha y norteña. El United, en cambio, es una marca global, con 92 millones de seguidores en las redes sociales, frente a 28 de su rival.

Pero si nos centramos en la rivalidad particular de los técnicos, hasta ahora ha ganado Guardiola: de 16 partidos en que se han enfrentado, se impuso en siete, perdió tres y empató seis. ¿Se puede colegir de ello que Pep es mejor que José? Hay opiniones. Los críticos de Guardiola apuntan que con el inigualable plantel que heredó en el Barcelona, que además ya poseía un patrón de juego definido, era sencillo reinar, pero que nunca ha coronado una proeza como la de Mou en 2004, cuando llevó a un discreto Oporto a conquistar la Champions del 2004 (echando al Dépor en semifinales).

Ambos son ultra competitivos. Pero en lo demás no pueden resultar más diferentes. Empezando por el porte. Pep va de metrosexual, corbatita estrecha y embutido en trajes demasiado prietos, ya un poco grotescos a medida que va cumpliendo años. Mou cultiva un cierto desaliño y se ha entregado bastante a la informalidad del chándal.

En estrategia, la máxima de José es muy clara: «Gana quien comete más errores y el que tiene el balón es el que comete más». Mou no quiere la bola. La posesión de sus equipos no llega al 60%, mientras que los de Pep, entregados al culto al tiki-taka, superan siempre el 65%. En 2010, cuando Mourinho eliminó al Barça de la Champions en el mismísimo Camp Nou, su Inter de Milán tuvo una posesión rácana, solo el 19%. Por supuesto, aquella noche acabó con diez («Siempre que juego con Pep me quedo con diez, debe ser alguna norma de la UEFA», rezongó en una ocasión). Los equipos del portugués son más leñeros. En sus legendarios duelos españoles, el Madrid cometió 346 faltas y el Barcelona 220.

Mourinho no engaña. A veces –muchas- es un borde y sin duda lo parece. Lo de Guardiola es más sutil, pero existe un reverso oscuro, con pasajes tan espinosos como la ruptura de Tito Vilanova con él en sus horas finales. Y aquí es donde entra el tercer protagonista del «Derbi Tóxico», Zlatan Ibraimovic, al que Guardiola echó del Barcelona en 2010, sacrificándolo en el altar del culto a Messi.

Reencuentro con Ibra

«Siento un montón de respeto por Zlatan y por todo lo que ha hecho en su carrera y por el mundo del fútbol», proclamó ayer un beatífico Pep. Pero parece que el aprecio no es recíproco. «Es un magnífico entrenador, pero como persona es un cobarde», lo acusó Ibra en 2013. El pasado julio, el goleador sueco habló ya del partido de hoy: «Estoy planeando mi venganza». El veterano ariete de los 193 centímetros de talla ha iniciado el curso marcado. Será el delantero más observado, porque Guardiola sufrirá la sensible baja del Kun Agüero, sancionado.

Las casas de apuestas, barómetro clave en Inglaterra, se inclinan por una victoria del United de Mourinho. Enfrente tendrá a un City barcelonizado, con Pep en el banquillo, Beguiristain de director deportivo y Ferrán Soriano, inhabilitado por el Supremo en su día por la quiebra de Spanair, como director ejecutivo del club, que es propiedad desde 2008 de un emir de Abu Dhabi.