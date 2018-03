Fútbol Umtiti mete el miedo en el cuerpo al Barcelona El central echa balones fuera cuando le preguntan por su renovación y el United le tienta con un contrato de crack

SERGI FONT

Barcelona Actualizado: 26/03/2018 13:46h

El fuerte interés del Manchester United en fichar a Samuel Umtiti y la indefinición del central francés cuando le preguntan por el estado de las negociaciones para mejorar su contrato con el Barcelona están causando preocupación en el seno del club azulgrana. Hay que tener en cuenta que en los dos años que el central galo viste la camiseta culé ha demostrado encajar a la perfección en el sistema de juego, convenciendo a Luis Enrique y posteriormente a Ernesto Valverde. Es un fijo en las alineaciones y ha demostrado que su fichaje fue un auténtico acierto. No obstante, la inflación vivida este pasado en el mundo del fútbol ha dejado anticuada su cláusula de rescisión, de 60 millones de euros. Con contrato hasta 2021, el Barcelona ya le ha propuesto ampliar su contrato mejorándole la ficha para poder aumentar así el precio de su libertad. Antes de Navidad, las conversaciones eran fluidas y Umtiti no valoraba otra opción que quedarse en un club que le permite ganar títulos, prestigio y que le ha catapultado a la selección francesa. No obstante, varios clubes se han interesado en él. Entre ellos el Manchester City y el Manchester United. La oferta que le ha hecho el equipo de Mourinho es tan alta que ha provocado que valore la posibilidad de aceptarla.

El United le ofrece nueve millones de euros por temporada, cifra prácticamente inalcanzable para el Barcelona porque significaría saltarse los escalafones salariales de la plantilla. Igualar la oferta de los red devils colocaría a Umtiti a la altura de Iniesta o Luis Suárez cuando solo lleva dos años en el equipo. El agente del francés, Yannick, ya le ha trasladado la propuesta al club catalán que ha visto como este mismo fin de semana el futbolista se ha manifestado públicamente. Aprovechando su estancia en la selección francesa, el programa «Telefoot» de TF1 le ha realizado un cuestionario en el que solo tenía que responder afirmativa o negativamente. Umtiti ha alimentado la incertidumbre cuando le han preguntado si iba a renovar con el Barcelona. Su respuesta fue «Joker», que en francés viene a significar «comodín» o «pasapalabra». Inmediatamente le han preguntado si iba a fichar por el Manchester United. Y la respuesta de Umtiti ha vuelto a ser «Joker», dejando claro que no está descartado y que su marcha es una posibilidad.

Umtiti ha sido uno de los mejores fichajes del Barcelona en los últimos años. Con dificultadas para encontrar un central de garantías, la secretaría técnica, comandada por Robert Fernández, dio en el clavo con el galo, al que compró por 25 millones de euros cuando aún no había explotado en el Lyon. Su juventud (tiene 24 años), su adaptación al juego del Barcelona y la escasez de centrales en el equipo de Valverde (tras la marcha de Mascherano solo Piqué puede considerarse titular, ya que Vermaelen arrastra la mochila de su fragilidad muscular y Yerry Mina no acaba de convencer a Valverde), convierten en obligatoria la renovación del francés. Desde el club se está valorando que perder a Umtiti obligaría a fichar a un central que lo sustituyera, con el desemboloso que ello supondría, y con la incertidumbre del adecuado rendimiento del nuevo jugador.