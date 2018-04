Fútbol Umtiti admite ofertas y avisa de que su cláusula es muy baja «Todavía no hemos abordado mi renovación», explicó, y añadió que «mi cláusula no es muy grande, todo el mundo lo sabe»

Samuel Umtiti está estas últimas semanas en boca de todo el barcelonismo. Primero por unas declaraciones suyas la pasada semana mientras estaba concentrado con Francia en las que echaba balones fuera sobre la posibilidad de ampliar su contrato con el Barça, y después por su floja actuación durante el partido ante el Sevilla de este pasado sábado. El defensa francés falló estrepitosamente en el primer gol del equipo de Montella, al dejar completamente solo a Franco Vázquez, que pudo marcar a placer. También fue protagonista involuntario del segundo tanto hispalense al desviar el balón en un intento tardío de impedir el disparo de Muriel.

Ahora vuelve a ser protagonista tras conceder una entrevista al programa «Canal Football Club» de Canal+ Francia. Hay que recordar que el Barcelona pretende ampliar su contrato tras las buenas actuaciones del galo y así subirle considerablemente su cláusula de rescisión, que solo es de 60 millones de euros, una cantidad que ha quedado obsoleta tras la inflación sufrida este pasado verano en el mundo del fútbol. El Manchester United ya le ha hecho una oferta en el que le ofrece cerca de nueve millones de euros esta temporada, cifra que en el Barça le situaría a la altura de Iniesta o Luis Suárez, afectando a la escala salarial de la plantilla.

«Es un tema del que no quiero abordar. Por mi parte no ha empezado nada. Puede ser que haya interés de su parte, pero por el momento no ha empezado nada», explicó Umtiti, que señaló su cláusula de rescisión de 60 millones de euros como un tema que no le preocupa. «Mi cláusula no es muy grande, todo el mundo lo sabe. Es una cosa que no me preocupa ni me interesa. Yo estoy centrado en el campo, es lo me hace disfrutar. El resto ya vendrá», aseguró el central francés, que se sabe titular indiscutible en el equipo de Valverde». El futbolista, no obstante, reconoció ofertas de otros equipos. «La verdad es que hay interés de otros clubes, pero tengo tantos objetivos a cumplir con el Barça que por el momento no toca. En este mundo todo va muy rápido, pero puedo decir que estoy muy orgulloso».

Finalmente, también se le preguntó por la posibilidad de que Griezmann acabe fichando por el Barcelona. Durante la concentración de las selecciones esta pasada semana se le pudo ver en varias ocasiones conversando con el delantero del Atlético de Madrid, cuya cláusula de rescisión descenderá a cien millones de euros a partir del uno de julio. «Pude hablar con él, solo para saber de que piensa sobre mi club. Creo que es como todo el mundo: todo el mundo piensa buenas cosas», apuntó. Y bromeó con la posibilidad de que cabe vistiendo de azulgrana: «Los jugadores de este nivel hacen soñar, si viene tendremos que jugar con seis delanteros», comentó entre risas.