La última oportunidad de Jesé

Los amantes del reggaeton le llaman Jey M., antiguo miembro del grupo Big Flow. Los futboleros le conocen como Jesé y es el gran peligro que presenta esta tarde Las Palmas para frenar las aspiraciones de un Barcelona que necesita ganar los dos partidos que le quedan y que el Madrid pierda uno para ganar la Liga. «Me gustaría meter un gol en todos los partidos. Me gustaría marcar ante el Barça y dar la Liga al Madrid, no voy a mentir», ha explicado el delantero canario, que no esconde su amor por el Real Madrid, equipo que le posicionó en el mapa del fútbol mundial.

Jesé vuelve a cruzarse en el camino de los azulgranas, un equipo que le genera sensaciones contrapuestas. Aunque su padre, Pascual Rodríguez, desvelara que Jesé «de pequeño era del Barcelona», el delantero tiene muy claro que «nunca jugaría en el Barça». Y precisamente, un partido ante el equipo catalán aúna buenas y malas sensaciones.

Ya le marcó al Barça

Jesé anotó ante el equipo del Tata Martino su primer gol oficial con la camiseta merengue pero su tanto no pudo evitar la derrota blanca. Era el 26 de octubre de 2013. Su futuro era prometedor pero las expectativas se truncaron cinco meses más tarde cuando tres minutos después de haber disfrutado del himno de la Champions separtía la rodilla.

Esta tarde espera reencontrarse con la suerte que parece haberle abandonado desde entonces. Con la BBC barrándole el paso aceptó una cesión al PSG a principios de año pero Unai Emery se decepcionó enseguida con el rendimiento del canario. «Debe trabajar para desarrollar ese potencial que sabemos que tiene», explicó. Solo le aguantó media temporada y le dio salida en el mercado invernal. «Necesita jugar. Siempre he pensando en que Jesé se haga ese futbolista que cumpla con las expectativas que nos genera a todos», apuntó entonces el técnico del club francés.

Así llegó a Las Palmas, donde aceptó rebajarse el alto sueldo que tenía. Pero parece poco probable que el club isleño se lo quede en propiedad. Su rendimiento no ha estado a la altura de lo que se esperaba y tan solo ha anotado tres tantos en los 14 partidos que ha disputado. Le queda una última bala en el cargador para convencer a Miguel Ángel Ramírez para que la Unión Deportiva haga un esfuerzo y se lo quede en propiedad. Es la última oportunidad de Jesé para redimirse y dejar un buen recuerdo.

El Barcelona, por su parte, tratará de aprovechar la motivación de Leo Messi para sumar tres puntos más. El estadio de Gran Canaria es el único campo de Primera en el que el argentino aún no ha marcado. De hecho, con el gol que le anotó a Las Palmas en la primera vuelta igualó a Raúl González como el futbolista que a más equipos diferentes de Primera había anotado (35).

Luis Enrique viajará las islas con numerosas bajas en defensa y se ha visto obligado a convocar a dos futbolistas del filial para completar la lista. Piqué, Mathieu y Aleix Vidal están lesionados y Sergi Roberto sancionado. Las opciones son colocar a Marlon, del filial, como central y Mascherano en el lateral derecho.