Tres meses y medio después, vuelve Neymar

La tercera pata de la temible delantera del Barcelona ya está de vuelta. Neymar ha regresado a los entrenamientos del conjunto catalán después de un verano de lo más movido, renovación hasta 2021 incluida, que le ha mantenido apartado de la disciplina azulgrana desde que el 22 de mayo el Barcelona se impusiera al Sevilla en la final de la Copa del Rey. A la participación del brasileño en los Juegos Olímpicos de su país, en los que se colgó el oro, sumó los dos encuentros de clasificación para el Mundial de 2018, en los que Neymar tuvo una actuación destacada con sendos goles ante Ecuador y Colombia.

Luis Suárez y Leo Messi han tenido que cargar, desde el primer momento de la temporada, con la responsabilidad de dirigir la ofensiva azulgrana. La vuelta del ex del Santos llega en el mejor momento: el argentino tiene unas molestias en el pubis que no terminan de curarse, y la presencia de Neymar ayudará a descargar de minutos al cinco veces Balón de Oro.

La duda radica en saber en qué condiciones físicas vuelve el brasileño. Si bien mostró buen nivel en los partidos clasificatorios disputados con su selección, no es menos cierto que lleva más de 100 días sin disputar un encuentro con el Barcelona y sin ponerse a las órdenes de Luis Enrique.

Eso sí, el asturiano le necesita: pese a que el inicio de su equipo ha sido impecable -cuatro partidos, todos saldados con triunfo, y primer título del año en la Supercopa de España- y a que el fichaje de Paco Alcácer le da más variantes en la zona ofensiva, por delante se presenta un calendario complicado por lo apretado del mismo: siete partidos en menos de un mes.

Quizás opte por reservarlo de inicio ante el Alavés, pensando en el debut en Liga de Campeones del martes ante el Celtic y en no cargar de minutos al jugador ante lo que se avecina, con un duelo ante el Atlético de Madrid en apenas dos semanas que puede ser un gran indicativo de las aspiraciones de ambos en la presente temporada. A su llegada al aeropuerto de El Prat, Neymar aseguró verse «jugando el sábado contra el Alavés». Las molestias de Messi y el estado de forma que muestre en los dos entrenamientos que va a completar antes del encuentro harán decantarse a Luis Enrique por su presencia o no en el once.