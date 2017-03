Tres meses de incertidumbres

«Quedan tres meses apasionantes, tres meses en los que estamos en todas las competiciones. Es cierto que en una de ellas estamos en una situación difícil, pero estoy seguro de que vamos a tener la oportunidad de darle vuelta si los astros se alinean». Este es un fragmento de la despedida de Luis Enrique, que no seguirá la próxima temporada sentado en el banquillo del Barcelona. El técnico define los tres meses que quedan hasta su marcha como apasionantes pero es cierto que también será un periodo en el que se generará una cierta inquietud y en el que la entidad catalana deberá tomar decisiones trascendentes. La salida de Luis Enrique tiene incidencia en varios aspectos que pueden condicionar el futuro del equipo a corto, medio y largo plazo.

El futuro de Messi

Ya explicábamos hace justo un mes el incierto futuro de Luis Enrique y Messi. Autodescartado el asturiano, el objetivo principal y prioritario del club es ampliar el contrato del argentino, que expira en 2018. Bartomeu está llevando las negociaciones personalmente pero con la marcha del técnico se presenta un nuevo escenario. La prioridad de Messi para renovar no es solo una cuestión económica sino también de ambición deportiva, motivo por el que el club deberá presentarle un proyecto que le atraiga y para eso deberán saber quién será el nuevo entrenador.Aunque el futbolista no es el que decide a quién se ficha o se traspasa, sí es cierto que el club le consulta las decisiones. Messi es el mejor jugador del mundo y la dependencia del equipo es total. Hay que tenerle contento y comprometido. «Sería ingenuo pensar que no dependemos del mejor jugador del mundo. Ojalá podamos depender de él durante muchos años», confesó hace poco Luis Enrique.

Mantener la autoridad

Una de las grandes incógnitas es saber cómo afectará el anuncio del técnico al vestuario, más allá de los típicos y manidos mensajes de apoyo y reconocimiento. El ejemplo más cercano se puede encontrar cuando Guardiola comunicó su salida, pero en aquel momento se efectuó el relevo de forma inmediata. Tito Vilanova recogía el testigo, por lo que nada cambiaba dentro de la caseta. Si el que sigue no es Unzué, habrá que ver si Luis Enrique puede mantener la unidad y la autoridad entre sus jugadores.Esta temporada se han producido algunos episodios en el que se ha comprobado que los futbolistas empezaban a perder la fe en sus decisiones e incluso le desautorizaron públicamente tras perder ante el PSG. Los que menos juegan podrían dejar de esconder su malestar, aunque también puede crear un doble efecto y hacerles creer que deben extraer lo mejor de sí mismos para convencer al técnico que vaya a ser fichado. Luis Enrique deberá gestionarlo.

Planificación de fichajes

Aunque la columna vertebral del equipo está clara y el club ha trabajado para renovar a todos los futbolistas importantes (faltan Ter Stegen, Iniesta, Rakitic y Messi), a estas alturas de temporada es cuando se empieza a diseñar el equipo de la próxima campaña. No obstante, a quién van a fichar si no hay un entrenador que dé el visto bueno a las llegadas. Robert Fernández es, en estos momentos, la máxima autoridad deportiva a la hora de analizar las carencias y necesidades del equipo. Y sobre todo de escoger los nombres con que paliarlas.

Diseño del nuevo proyecto

La gran decisión, la más importante, junto a la renovación de Messi, es acertar con el nuevo entrenador. La responsabilidad recaerá sobre cinco cabezas: Josep Maria Bartomeu, Jordi Mestre, Robert Fernández, Albert Soler y Raúl Sanllehí. El perfil que debe cumplir el nuevo técnico parece claro: Debe ser fiel al estilo de juego basado en la escuela de Johan Cruyff y Pep Guardiola (posesión y ataque), tener un pasado culé que le permita conocer la casa y el famoso entorno, tener experiencia tanto en la Liga como en Europa, que tenga el visto bueno de la afición (ya empiezan a circular encuestas) y también del vestuario, y cuyo estado contractual le permita firmar.Valverde y Sampaoli son los que más características reúnen. También están en las quinielas Unzué, Berizzo, Blanc, Allegri, Klopp, Quique Setién, Eusebio o Koeman, aunque estos dos últimos se han descartado.

Búsqueda de la reacción

Mucho se ha discutido en estas horas si el momento ha sido el adecuado para que Luis Enrique anunciara su marcha. El momento de incertidumbre, el desgaste y los pitos del Camp Nou ante el Leganés acabaron de precipitar su comunicado. En vísperas del partido ante el PSG, el técnico ha conseguido relajar el ambiente y descargar de presión al equipo. Ya sucedió algo similar cuando Bartomeu anunció elecciones en enero de 2015 tras perder en Anoeta. La crisis paró en seco, la presión social desapareció, Luis Enrique arregló sus diferencias con Messi y el Barça acabó ganando el triplete eseaño.