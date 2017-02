Tres años sin Luis Aragonés, el hombre que enseñó a España a ganar (y a volver a ganar)

Hubo un hombre que cogió a una selección que nunca ganaba nada, detectó que tenía a la mejor generación de su historia y convenció a sus componentes de que podían derrotar a cualquiera. Se llamaba Luis Aragonés y en este 1 de febrero se cumplen tres años de su muerte, que dejó al fútbol español sin una de sus grandes iconos.

Los méritos de Luis para estar en el olimpo del fútbol nacional van mucho más allá de la selección española; empezaron en el Manzanares, donde es un ídolo indisputado al que el Vicente Calderón recuerda cada quince días. Como jugador ganó tres Ligas y dos Copas, y un gol suyo –anotó un total de 172 con la rojiblanca– estuvo a punto de darle la Copa de Europa al Atlético de Madrid.

Minutos después se cruzó Schwarzenbeck y comenzó el mal fario rojiblanco con la «orejona», pero al poco tiempo, ya como entrenador colchonero, Aragonés levantó la Copa Intercontinental. En cuatro etapas distintas como preparador atlético, ganó una Liga, tres Copas y devolvió al equipo a Primera división tras su histórico descenso a principios de siglo.

Sin embargo y como pasa con todos los mitos, la importancia de «Zapatones» no se puede resumir en títulos. Su carácter, una mezcla extraña entre lo arisco y lo entrañable, y su sabiduría –su otro apodo, quizá el más famoso, era «el sabio de Hortaleza», el lugar de Madrid en el que creció– no solo dejaron decenas de sus frases entre el imaginario colectivo; le convirtieron en un personaje fundamental y le consagraron, todavía en vida, como leyenda. El fútbol español no se entendería igual sin él.

Se fue hace 3 años, pero su recuerdo sigue imborrable en todos los que amamos a la @SeFutbol#EternoLuispic.twitter.com/h0XJ2T0nU2 — Selección Española (@SeFutbol) 1 de febrero de 2017

Su obra cumbre como técnico fue sin dudas la selección española campeona de Europa, el inicio de la era dorada del equipo nacional. Aragonés dirigió a España en dos fases finales y en unos años de convulsión futbolística. Tras la decepción de su primer Mundial, en el que la última Francia de Zidane eliminó a España en octavos de final, Luis tomó la decisión de dejar de convocar a Raúl y entregarle las llaves a la generación de Xavi, Iniesta, Casillas y compañía.

Llovieron las críticas, sobre todo cuando los resultados no acompañaban y llegó a peligrar la presencia de España en la Eurocopa. Pero Aragonés se mantuvo firme y fiel a su plan, el que él creía que era correcto. La realidad le dio la razón y el fútbol cambió para siempre. Han pasado tres años, pero pasarán trescientos y seguirá habiendo un país agradecido a un hombre de Hortaleza que siempre iba en chándal a los partidos.

Hoy hace tres años nos dejó una leyenda: Luis Aragonés

La familia atlética nunca te olvidará pic.twitter.com/uvsRWByL9R — Atlético de Madrid (@Atleti) 1 de febrero de 2017