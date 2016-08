Torrevieja llora el cierre del estadio Vicente García

Los aficionados ya no cantarán más goles en sus gradas ni el balón volverá a rodar por el césped. El Estadio Municipal Vicente García, la casa del Club Deportivo Torrevieja desde 1971, no acogerá, al menos de momento, más partidos porque la entidad alicantina anunciaba este lunes oficialmente el «cierre» de sus puertas. Sin recursos económicos para afrontar las urgentes reformas que le exigía el Ayuntamiento para seguir abierto y sin respaldo financiero municipal, este modesto equipo de Tercera división jugará sus encuentros a partir de ahora en el estadio Nelson Mandela. Un traslado que ha provocado la tristeza de una hinchada que se siente muy unida a un campo que tiene detrás una bonita historia de sacrificio de numerosos vecinos del turístico municipio salinero. A pesar de ello, desde la directiva no se arroja la toalla y su objetivo es poder regresar a su feudo en un futuro, aunque no hay plazos, y prefieren hablar de «traslado provisional».

Técnicos del Ayuntamiento detectaron la pasada temporada aluminosis en la estructura del estadio y ordenaron que se inhabilitaran la tribuna y los vestuarios alegando peligro para la seguridad tanto para los aficionados como para los trabajadores municipales y del club. El partido de debut en la Liga 2016-17 ante el Almoradí (3-2), el pasado 21 de agosto, fue el último encuentro oficial en un estadio que se inaugura el 18 de noviembre de 1971 en un duelo provincial contra el Hércules.

Un campo que los torrevejenses sienten como propio porque fue terminado de construir por la propia afición. Y es que el Vicente García se inauguraba con un solo graderío, el de poniente (la actual grada cubierta). Faltaban por levantar la de levante y las dos detrás de las porterías. El fervor que existía en Torrevieja por su equipo llevó a numeroso albañiles y vecinos a trabajar desinteresadamente para completar los graderíos que se pueden ver hoy en día.

Pero el Vicente García, además de la casa del Torrevieja, es uno de los pocos campos de césped natural que todavía existen en la Comunidad Valenciana. El balón, sin embargo, no rodará el domingo por la hierba del Vicente García en el derbi de la Vega Baja frente al Orihuela (18.30 horas). Un partido que se disputará en el césped artificial del Nelson Mandela, el nuevo campo del conjunto del Grupo VI de Tercera División. Sin recursos ni ayuda económica municipal, el club aseguraba este lunes en un comunicado que se veía «en la tesitura de tomar esta decisión debido a que no puede hacer frente al coste que conlleva la resiembra del campo que se tendría que realizar en los próximos meses, así como a los costes que supondría habilitar unos nuevos vestuarios tanto para el equipo visitante, árbitros y el local».

A pesar de este cierre, el CD Torrevieja no arroja la toalla y en su cuenta oficial de Twitter anunciaba este lunes su intención de seguir luchando y «hacer lo posible por volver pronto a nuestro mítico Vicente García, que es la casa del balompié torrevejense». Al parecer, existe un proyecto de demolición por parte del Ayuntamiento, pero en el club desconocen los plazos.