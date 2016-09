«No veía fútbol, ni siquiera encendía el televisor, necesitaba estar en silencio. En silencio con mi dolor. Pero aquella noche decidí ver la final. No me preguntéis por qué, quise verla». Jessica, la viuda de Dani Jarque, rememora en el libro autobiográfico de Andrés Iniesta, «La jugada de mi vida», el momento en que el jugador manchego marca el gol en la final del Mundial de Sudáfrica. Su esposo, futbolista del Español, había fallecido un año antes a causa de una asistolia (ausencia completa de actividad eléctrica en el miocardio) durante una gira veraniega que su equipo realizaba por Italia.

«Todavía hoy no sé por qué lo hice. Es algo que te lleva a estar ahí, quería conectar. Sabía que era imposible disfrutar de lo que veía, pero intuía que algo iba a pasar. Segundos antes del gol lo presentí. Empecé a llorar antes de que lo marcara. Me acuerdo del momento en que le hacen el pase a Andrés y él se queda solo ante la portería. Mete el gol y yo... no quise verlo, preferí taparme los ojos», relata Jessica en el libro escrito por los periodistas Ramón Besa y Marcos López, que sale a la venta este lunes y del que El Periódico ha publicado hoy un avance. Un volumen que habla de sus inicios, su llegada a La Masía, sus momentos estelares... Incluyendo aquel momento mágico en Johannesburgo.

«El gol, pero sobre todo la dedicatoria, emocionó a mi madre y ella gritó: ‘¡Mira, mira, mira!’. Yo no quería mirar porque sabía que él iba a estar ahí. No sé por qué, pero lo sabía (...). Andrés es una persona que le podía dedicar ese gol a su familia, a su mujer, a sus hijos, a tanta y tanta gente. ¡Y se lo dedica a Dani! ¿Por qué se lo dedica a Dani? Creo que ese hecho habla de Andrés, pero también habla de Dani, de lo que era y de lo que es Dani, de lo que significó y significará siempre para las personas que tuvimos la oportunidad de compartir momentos de nuestra vida con él».

Aquel «Dani Jarque siempre con nosotros» emocionó a todo el mundo. Jessica vio la jugada completa en las repeticiones y el telediario.. «Cada uno en un lugar diferente, pero todos estábamos en Johannesburgo. La tierra y el cielo se fusionaron en ese gol».