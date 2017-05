Al Deportivo Alavés le sobrará motivación en la final de esta noche ante el Barcelona pero hay algunos jugadores que tendrán un plus. Es el caso de Theo Hernández, que hace unas semanas se comprometió con el Real Madrid para la próxima temporada tras pasar la revisión médica para el club blanco. El jugador, que está cedido por el Atlético de Madrid, sabe que su actuación será seguida de cerca por los aficionados blancos, a los que puede dar una alegría extra si consigue que el Alavés se lleve la Copa para Vitoria. Sería la mejor manera de comenzar su nuevo periplo bajo las órdenes de Zidane.

«Theo es muy joven, es un niño, un adolescente, pero se ha beneficiado de un contexto único porque el Alavés y su público perdonan los errores pero no la falta de esfuerzo. Espero que no se olvide de lo que el Alavés le ha dado. No puedo adivinar el futuro, pero tiene capacidad para ser jugador de nivel», explicó Mauricio Pellegrino sobre el futbolista francés. El técnico del Alavés, por cierto, se reencontrará esta noche con Luis Enrique, con el que coincidió en la temporada 1998-99 bajo las órdenes de Van Gaal. Ganó aquella Liga.

La lesión de Aleix Vidal

Se da una circunstancia que puede significar el cara a cara entre Theo y Aleix Vidal. El francés lesionó de gravedad al futbolista catalán en Mendizorroza tras una entrada desmesurada en los minutos finales del encuentro. El lateral del Barcelona, que tuvo que pasar por el quirófano y no ha podido volver a jugar desde aquel 11 de febrero, podría recibir hoy el alta médica y entrar en el equipo favorecido por la baja de Sergi Roberto.