Terrible codazo a Kieran Tierney, del Celtic, en la final de la Copa escocesa

La final de la Copa escocesa entre el Celtic y el Aberdeen ha dejado la terrible imagen del codazo recibido por el defensa Kieran Tierney, que ha tenido que abandonar el césped en el minuto 27 cuando el marcador reflejaba un empate (1-1).

En la disputa por un balón, Jayden Stockley golpeaba en la boca del lateral del Celtic, que comenzaba a sangrar abundantemente. El defensa, que ha podido perder alguna pieza bucal en esa acción, permanecía tendido en la hierba durante cinco minutos y finalmente abandonaba el partido. Tom Rogic entraba en su puesto.

