Final Copa del Rey Javier Tebas: «Tendría que aplicarse el 155 dentro del Wanda» El presidente de La Liga valora la final de Copa que disputarán Barcelona y Sevilla y los probables pitos al himno español

Javier Tebas analizó en clave política la final de Copa que se disputará el próximo 21 de abril en el Wanda Metropolitano entre el Barcelona y el Sevilla. En unas declaraciones al portal eldebatedehoy.es, el presidente de la Liga se pronunció sobre una hipotética pitada al himno español por parte de los aficionados culés como ha sido habitual en las últimas finales del torneo del KO que ha disputado el club azulgrana. El mandatario, que siempre se ha mostrado en contra de este tipo de actitudes, ha asegurado que sería duro con estos comportamientos.

«Yo no sé si hay sanciones económicas. Es que la Copa del Rey no es de la Liga. Yo siempre he manifestado que se debería sancionar, incluso llegar, por qué no, a suspender un partido, pero como no se legisla en ese camino... yo no puedo cambiarlo, es lo que hay. Ya no digo que es previsible, se pitará. Decir 'previsible' hace un acto de buena voluntad. Dentro de no mucho tendría que cambiar, tendría que aplicarse el 155 dentro del Wanda Metropolitano», aseguró Tebas, que ya ha tenido varios rifirrafes con el Barcelona por diferentes cuestiones.

El presidente de la LFP no duda en opinar de cuestiones políticas cada vez que le preguntan, como a principios de marzo, cuando en el Web Sport Congress aseguró que se apoya el expediente que la Federación inglesa le abrió a Pep Guardiola por lucir un lazo amarillo con el que solicitaba la liberación de los presos encarcelados a raíz del referéndum ilegal del pasado mes de octubre. «Estoy a favor de la sanción y no me extraña que mi amigo Laporta esté en contra», soltó el dirigente. Tebas añadió: «Tenemos que evitar temas políticos en el fútbol. Para mí es un tema legal más que político. Es un tema jurídico y se está diciendo que en España se está manipulando la justicia. Eso no se verdad».

Esta temporada también se ha pronunciado por otras cuestiones que han afectado al Barcelona, como las quejas del Español contra Piqué por las manifestaciones del defensa catalán en las que tildaba al club blanquiazul de desarraigado por tener que haber situado su sede y estadio fuera del municipio de Barcelona. Tebas lamentó que el Comité de Competición archivase la denuncia presentada por la Liga y que supuso que Piqué no recibiese sanción alguna. «No estoy de acuerdo con la resolución de Piqué. Hay que quitarle la hipocresía al fútbol. Decimos que somos los valores que vendemos y permitimos la provocación», señaló para acto seguido criticar una jugada de Luis Suárez en la que el uruguayo buscó la cartulina amarilla: «No me parece bien buscar tarjetas para no jugar, para disimular. Mientras yo sea presidente habrá un fair play porque tenemos que dar ejemplo a los jóvenes».