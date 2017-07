Tebas: «Villar ya es historia del fútbol español»

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, señaló que Ángel María Villar ya es «historia del fútbol español», aunque «quedan muchas ventanas por abrir», además de reivindicar a las «víctimas» de toda esta época de Villar al frente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), al que da «por hecho que dimitirá».

«Villar ya es historia del fútbol español. Le deseo lo mejor y que se defienda lo mejor posible. Queda sacar de la casa el villarismo, la forma de gestionar. Da lo mismo que no esté Villar si el sistema que había de corruptelas, de beneficios y de falta de transparencia de la gobernanza no cambia. Se ha abierto una ventana pero quedan muchas por abrir», celebró Tebas tras el sorteo del calendario de LaLiga celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Un sorteo que está «por encima de todo», ya que tanto la RFEF como LaLiga «siguen organizando los campeonatos», porque al fin y al cabo lo importante «es el fútbol», aunque la situación a corto plazo es «triste». «Hay dos asuntos, de Estudio 2000 y Promotora Puntalarga que yo denuncié hace 15 años en un juzgado de instrucción. Quince años han sido muchos para que se lleve dinero de aquí el señor Padrón. La buena noticia es que se empieza a limpiar la Federación y a buscar normas de transparencia y de buena gobernanza», explicó el presidente de LaLiga.

Para el dirigente, «mucha gente ha mirado a otro lado» con este asunto. «Desde el fútbol, los medios de comunicación, desde las instituciones publicas, desde el CSD e incluso me tengo que culpar yo porque retiré una querella contra cuatro directivos de la FEF por recomendación de mis clubes y del presidente encargado de entonces, y si no la hubiésemos retirado a lo mejor no estaríamos en estas circunstancias», aclaró el gerente.

La LFP será acusación particular

«La LFP nos vamos a personar como acusación particular en este proceso e insto a los actuales dirigentes de la FEF que lo hagan y al CSD a que el mismo lunes estemos personados en la Audiencia Nacional para que se depuren todas las responsabilidades de todos los hechos y de todas las personas que han cometido infracciones», anunció.

También tuvo un mensaje para el fútbol aficionado, que tiene que ver «cómo se ha gestionado» la situación y ver que esto «hay que cambiarlo obligatoriamente y que entre la libertad». «Que la gente piense lo que quiera, que no tenga miedo a nada ni a lo que pueda pasar porque esto funcionará mucho mejor», añadió el mandatario de 56 años.

Tebas da por hecho que Ángel María Villar «dimitirá» de la RFEF tras 29 años en el cargo porque «si no, tiene que ser inhabilitado», aunque tampoco cree que «quiera volver». «Todo lo que hay que cambiar son las personas. Toda la gente que ha estado alrededor de Ángel María Villar y que hemos visto en el auto conversaciones telefónicas y hechos no pueden estar al frente de ninguna comisión de esta RFEF. Es el cambio que reclamamos desde LaLiga», explicó.

El presidente quiso hacer mención a las «víctimas del "villarismo"», como Miguel Cardenal, «incomprendido por el Gobierno de España de esta cruzada que emprendió para liberar al deporte español, no solo al fútbol, de la corrupción que había», o a Gerardo González, «el primer secretario general que sufrió este sistema.

«Tengo que reconocer a Jorge Pérez, que sufrió un escarnio público donde fue cesado delante de todo el mundo de una forma medieval o al presidente de la Federación aragonesa, Óscar Fle, personas que han mantenido la integridad del deporte español», recalcó el presidente de LaLiga desde hace cuatro años.

«Hay que disolver la asamblea, que la comisión gestora haga un escenario idóneo para que se produzcan unas elecciones totalmente libres y transparentes y que salga lo que el fútbol español elija, no lo que se le imponga con presión, prebendas y corrupciones», explicó el mandatario.