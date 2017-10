Fair Play financiero Tebas mete prisa a la UEFA por el caso PSG El presidente de La Liga amenaza con recurrir a la UE: «Si se deja competir a uno que hace trampas, daña a otros clubes»

S. D. | EFE

@abc_deportes 30/10/2017 17:56h Actualizado: 30/10/2017 18:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de la Liga española, Javier Tebas, se impacienta porque la UEFA todavía no haya dictaminado sobre la demanda presentada contra el París Saint Germain (PSG), y le da de plazo hasta finales de año antes de recurrir a la Unión Europea.

«Este sistema no puede durar» porque el PSG está en la Liga de Campeones. «Ellos no deberían competir. Si, durante la temporada, descubrimos que han cometido un fraude ¿Por qué no excluirlos? Cuando a un ciclista se le acusa de dopaje es inmediatamente eliminado de la competición», señaló Tebas en una entrevista publicada hoy por 'L'Équipe' en la que consideró que la UEFA ha tardado demasiado y que con dos meses tenía tiempo suficiente.

La demanda contra el equipo francés, por haber violado supuestamente las reglas de financiación gracias al respaldo estatal que tiene de Qatar, se formalizó el 22 de agosto.

Tebas hizo hincapié en que si el PSG llegara a la final de la Liga de Campeones y luego fuera sancionado, se habría perjudicado a los equipos a los que hubiera eliminado. Por eso, insistió en que en el deporte «hay que ir rápido para tomar decisiones» y en que tendría que haber controles antes del inicio de la competición para evitar esta situación. «De lo contrario, el daño está hecho», señaló.

Tebas dijo esperar que la UEFA dictaminará «con total independencia», al ser preguntado por la posible influencia que pueda ejercer el accionista del PSG, el Estado de Qatar, y el propio presidente del club francés, Nasseer al Khelaïfi, que es directivo de la empresa beIN Media, que tiene derechos televisivos de competiciones europeas.

Negó que el procedimiento lanzado por la Liga tuviera su origen en el fichaje de Neymar por el club parisino, que consiguió llevarse al brasileño de Barcelona, y aseguró que se había preparado desde hacía muchos meses, como él mismo se lo comunicó al propio Al Khelaïfi en marzo.

Se mostró particularmente duro cuando se le sugirió que el Real Madrid y el Barça también se habían beneficiado en el pasado financieramente con la anulación de deudas, algo que negó tajantemente: «Eso son cosas inventadas».

Sobre el fondo del contencioso, indicó que tanto el PSG como el Manchester City han sido los dos clubes que en los cinco últimos años más han invertido en la compra de jugadores y, como sus ingresos reales no permitían esas cifras «inventaron patrocinadores ficticios» respaldados por los Estados que están detrás de ellos, y con cantidades que «no se corresponden a los precios de mercado».

Además, precisó que han comparado los ingresos de las dos formaciones con las del Real Madrid, del Barcelona, del Manchester United o del Bayern Múnich y «son superiores».

Tebas aseguró que si Qatar hubiera invertido en un club español, no lo querría. «No sería la competición de la Liga, sino la de ese Estado, del que pasaríamos a ser dependientes».