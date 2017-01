Susto en Old Trafford con un peculiar culpable

La ciudad de Manchester se ha despertado hoy sobresaltada. El estadio del United amaneció con una llamativa columna de humo ascendiendo al cielo desde sus entrañas y los bomberos de la ciudad tuvieron que acudir prestos al «Teatro de los sueños».

Afortunadamente solo fue un pequeño incendio originado en la sala de máquinas de unos ascensores debido al mal funcionamiento de uno de ellos, por lo que los bomberos no tuvieron demasiados problemas para sofocarlo.

Sin embargo, el incidente ha despertado el humor de los habitantes de Manchester y de muchos aficionados del United, que han encontrado otra explicación al incidente: Will Grigg.

El futbolista norirlandés fue una de las sensaciones de la última Eurocopa, pero no por su juego, sino por la pegadiza canción que los aficionados irlandeses cantaban en su honor: «Will Grigg's on fire, your defence is terrified» (Will Grigg está ardiendo, tu defensa está aterrorizado). Y que el equipo del delantero, el Wigan, jugase ayer en Old Trafford, justo antes del incendio, dio mucho juego en las redes sociales.