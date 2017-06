«La Supercopa ante el Madrid no será un partido de preparación más, es un título a por el que iremos»

Ernesto Valverde ha ofrecido su primera rueda de prensa tras una mañana cargada de actividades, todas encaminadas a darle a conocer a su nueva afición. El técnico se ha mostrado ambicioso, ha ratificado que mantendrá el estilo de juego que ha utilizado el Barcelona durante tanto tiempo y evitó dar pistas sobre la confección de la plantilla de la próxima temporada.

«Gracias por concederme este privilegio. Quiero devolver toda la confianza que han depositado en mí. Vengo de un club, el Athletic, que es especial para mí, es el club de mi vida y un ejemplo de compromiso. Me gustaría generar en el Barcelona los mismos vínculos que generé en Bilbao. La exigencia que requiere mi cargo es muy alta. El listón esta muy alto y solo dando un paseo por el museo ya te das cuenta», empezó asegurando.

Valverde reconoció que habría «presión por ganar pero es algo que conozco. Sé que hay una obligación permanente de conseguir resultados pero forma parte de mi trabajo». Y aseguró que no piensa apostar por una revolución: «El estilo del Barcelona está claro y mi idea es profundizar en este estilo, darle una vuelta más. Contamos con una plantilla de grandes jugadores. Quiero generar emociones en el público. Me tengo que adaptar al estilo que tiene el club porque es una referencia».

El técnico también quiso explicar los motivos por los que se ha decidido a aceptar en estos momentos el reto de entrenar al Barcelona a pesar de haber tenido ofertas en etapas anteriores: «En momentos determinados se me ha relacionado con el Barcelona pero luego la realidad depende de otras muchas cosas. Venir ahora es como consecuencia de la decisión que he tomado de dar por terminada la etapa en el Athletic. Es una decisión muy meditada».

Los nombres propios fueron una constante en la rueda de prensa y se preguntaron por varios futbolistas. El primero fue Messi. «Para mí es una suerte única. Una posibilidad única, es el mejor jugador que he visto nunca en un campo de fútbol. Siempre sorprende y al día siguiente más. Espero ayudarle en su juego y en mejorarle en algo», explicó. elogio también a Luis Suárez: «Es un delantero que suele meter goles y esperemos que no pierda el olfato, que siga marcando y dando asistencias. Tiene la virtud de estar cerca del área y aparecer desde cualquier costado, relacionarse con el juego combinativo y es hombre gol, que está en el momento justo». Por todo ello, no piensa variar mucho la función del tridente: «El juego del Barcelona siempre ha pasado por tener un gran espíritu colectivo, tanto en la creación como en defensa. Sé que el peso de estos jugadores es importante y que el equipo tiene que estar equilibrado. Habrá que encontrar la fórmula para que el equipo juegue redondo y no sea solo para un día»

No quiso desvelar interioridades y se mostró muy cauto a la hora de analizar cuestiones individuales como la de Iniesta: «Sería un poco feo hablar con Iniesta a través de la prensa pero considero que es un jugador muy importante para el equipo y para el club. Cuando hable con él sabré sus inquietudes». El papel del filial también será importante: «Los clubes en lo que he estado la relación con el filial ha sido fluida y sé que esos jugadores del filial son los que pueden dar el salto. Ascender a Segunda sería un salto cualitativo importante». La pretemporada será de órdago, con tras clásicos, uno amistoso en Estados Unidos, y otros dos relativos a la Supercopa de España: «Empieza fuerte. Es un aliciente importante de esta pretemporada, la Supercopa. Hay un partido previo en EE.UU pero la Supercopa hace que sea un partido de preparación más especial porque no será un encuentro de preparación, será un título por el que vamos a luchar».

El lateral derecho es una del posiciones que más problemas ha dado al Barcelona esta temporada. Aleix Vidal y Sergi Roberto son los dos jugadores que tiene ahora mismo para ocupar esta demarcación: «Son grandes jugadores y están en este equipo. Nos pueden aportar pero tengo que analizarlo todo. Sergi ha jugado en esta posición durante mucho tiempo pero una de sus virtudes es su polivalencia y me gustaría que nos ayudara en ambas posiciones». Y está pensando si solicita un tercer portero: «Tenemos que tener porteros de garantías y dependemos también del Barcelona B, si está en Segunda o Segunda B. Pero debemos tener la posición cubierta por si tuviéramos algún problema

Se mostró contundente cuando se le recordó su paso por el Español, rival ciudadano del Barcelona y el rechazo que puede generar en algunos aficionados culés: «He sido jugador y entrenador del Español y estoy contento por ello. Soy un profesional y lo que espero es que los aficionados estés contentos pro cómo juega su equipo. No puedo huir de mi pasado»