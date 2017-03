Suárez desvela que el anuncio de Luis Enrique pilló por sorpresa al vestuario pero que entiende su decisión

Luis Suárez ha reconocido que el anuncio de Luis Enrique les pilló por sorpresa porque no esperaban la decisión del técnico. El uruguayo también se mostró convencido de poder remontar la eliminatoria ante el PSG y se congratuló del vuelco que ha dado la Liga tras los tropiezos del Real Madrid. En una entrevista muy personal que concedió a El Transistor de Onda Cero, mostró su cara más sensible y su rechazo al trato que le dispensó la FIFA tras su expulsión del Mundial de Brasil.

El tema de rabiosa actualidad era el anuncio de Luis Enrique de no continuar el próximo año. El charrúa se mostró comprensible. «La verdad es que sorprendió un poco. No nos lo esperábamos. Pero es una decisión que se entiende y se acepta. Es entendible por muchas cosas que han sucedido. La justificación de él es más que aceptable porque la función del entrenador es muy difícil, lleva muchas horas de trabajo. Él necesita también disfrutar, es padre de familia. La edad de los hijos….están en su mejor momento y quiere también disfrutar de ellos. Se aceptó sin ningún problema», desveló.

Suárez explicó que el vestuario no trato de convencer al entrenador de que revirtiera su decisión: «Cuando el entrenador renovó tampoco se le preguntó por qué renovaba. Así que por qué le íbamos a preguntar ahora por qué no sigue. Además todos somos lo bastante grandes para entender la situación y las decisiones de cada uno». El delantero reconoció que en el mundo del fútbol no todo es tan bonito como todo el mundo se imagina: «La gente piensa que es fácil la vida de un jugador de fútbol. Pero para nada. Es muy difícil. Te pierdes muchos momentos, muchas cosas lindas que viven tus hijos. Es difícil compartir cosas con ellos. Por ejemplo, yo tengo mi hija que hace gimnasia rítmica, y lamentablemente no pude ir a verla competir por varias circunstancias. Lo primero porque no quiero llamar la atención ni quiero quitarle protagonismo a ella ni a las demás niñas que van a competir. Soy consciente de que uno llama la atención en esos casos. Estos tiene sus cosas a favor como tener prioridades en algunos casos, pero también te prohíbe tener algunas cosas como disfrutar con tus hijos».

Elempate del Madrid ante Las Palmas combinado con su tropiezo ante el Valencia ha dejado la Liga completamente abierta. «Lo que nos caracteriza a nosotros es que no bajamos los brazos en ningún momento. Hay gente que dijo que el Barça daba la Liga por perdida y para nada, todo lo contrario. Nosotros siempre hemos creído. Todas las declaraciones eran de que no íbamos a tirar la Liga. Claro que dependíamos de que el Madrid perdiera puntos. Se han dado los resultados, el Madrid se dejó puntos y nosotros los hemos ganado. Lo que tenemos que hacer ahora es saber que dependemos de nosotros mismos por más que nos queden partidos muy complicados. A parte la Liga es muy difícil. El fútbol de hoy en día es muy parejo. Hay gente que considera que ir a jugar al campo del Sporting o del Eibar es fácil pero aquí no hay ningún rival fácil», argumentó.

El atacante está convencido que el Madrid está notando la presión que supone ir en cabeza de la clasificación: «Sí, como la notamos nosotros el año anterior. El año pasado llevábamos 11 puntos de ventaja nosotros y terminamos solamente a tres. La Liga es así, hay rachas que agarra el equipo que juega bien pero que pierde, que no salen las cosas y es difícil encontrarle soluciones. A nosotros nos ha tocado vivir eso. Pero el Madrid es uno de los grandes y va a dar lucha hasta el final, igual que nosotros, igual que el Sevilla, igual que el Atlético».

La eliminatoria ante el PSG de la próxima semana también fue analizada por el uruguayo, que confía en poder darle la vuelta a pesar del 4-0 de la ida: «El que no cree en uno mismo no puede jugar al fútbol. Nosotros creemos en el equipo. Por más que es muy difícil, no es imposible. Nuestro objetivo es darle la vuelta, pero por algo el PSG está en Champions y es candidato al título. Pero si le hacemos dos goles antes de que termine la primera parte, que no es el objetivo, pero si lo hacemos, ellos se pueden empezar a poner nerviosos y pensar que somos capaces de darle la vuelta. Esta es una virtud nuestra que nos caracteriza, somos capaces de dar la vuelta a cualquier situación. Estamos convencidos, tenemos un equipo que es increíble. Si este equipo quiere hacer historia, quedar en la historia del fútbol y quedar en la historia del Barcelona tiene que salir con la ambición de darle la vuelta a este partido».

Luis Suárez reconoció que aquella derrota en el Parque de los Príncipes dejó tocado al equipo: «Los días de después fueron complicados y difíciles pero ya te empiezas a imaginar la situación de un gol rápido, el de que un compañero haya hecho ya el tercer o el cuarto gol… Nunca se sabe en el fútbol. El Barcelona, yo no estaba, ya le hizo cuatro al Arsenal. Si fuimos capaces de hacerle cuatro al Madrid en el Bernabéu, por qué no le podemos hacer cuatro al PSG en el Camp Nou. Tenemos que pensar en positivo».

La sanción que le impuso la FIFA por su mordisco a Chiellini durante un partido del Mundial es uno de los episodios que querría borrar. Acepta su culpabilidad pero no el trato que le dispensó el organismo mundial: «A uno se le puede sancionar, se le puede suspender… pero prohibirle ir a un centro deportivo a ver por ejemplo un entreno de mi sobrino, a un partido de alguien, tener esa prohibición me parece lo más injusto que me tocó vivir. No lo entendía, para nada. Dame 10, 15, 20 partidos, pero tratarme como me trataron me dolió y cuando tuve los juicios que tuve con los abogados de la FIFA dando sus razones, fue aún peor. Soy consciente de que me equivoqué pero también soy consciente de que soy un ser humano. Ellos lo tienen que entender. Tienen que ponerse en la piel de una persona y saber lo que hieren. Ni fui a la gala de la FIFA ni volvería a ir». Aquí se muestra rotundo y reitera: «No tengo ningún problema en decir que nunca iré a una gala de la FIFA».

Las dos últimas cuestiones deportivas abordaron el la calidad de Cristiano Ronaldo y su futuro como azulgrana. «Cristiano es un grandísimo jugador, es una máquina mejorada. Ha mejorado muchísimo con los años y tiene muchas virtudes», empezó diciendo. Y concluyó: «¿Si me voy a retirar aquí en el Barcelona? Nunca se sabe. Con lo felices que estamos aquí en Barcelona y con la calidad de vida que tiene esta ciudad, los niños están muy felices pero en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar».